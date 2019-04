Andra a vorbit despre sarcină: „E un motiv de bucurie, nu am cum să ascund”

Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii, o fetiță în vârstă de 3 ani, pe nume Eva Maria și un băiețel, pe nume David, în vârstă de 8 ani. Cu toate că nu au exclus un frățior sau o surioară, Andra și Cătălin Măruță nu au în plan mărirea familiei prea curând: ”10 ani de căsnicie spun multe. Ne iubim ca la început. (…) Am văzut acuma în tot felul de ziare că sunt gravidă. Dragilor, stați liniștiți, dacă se întâmplă minunea, vă anunț eu. E un motiv de bucurie, nu am cum să ascund. Deocamdată pot să recunosc, da, m-am îngrășat câteva kilograme. Adevărul e că, după a doua sarcină, am dat mai greu kilogramele jos. Dar nici nu m-am chinuit să le dau jos, m-am simțit bine în pielea mea și cred că frumusețea vine din interior”, – a mărturisit Andra la Radio Impuls, conform wowbizz.ro.

Andra a vorbit, totodată, și despre felul în care se întreține și cât este de dispusă să apeleze la chirurgia estetică: ”O dată la d0uă săptămâni merg la un tratament de față, de hidratare. Am 32 de ani, mai stau. Mie mi-e frică de ace, nu am apelat niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată”.

Sursă foto: Instagram