Anamaria Ferentz s-a despărțit de iubitul tinerel

Anamaria Ferentz, în vârstă de 43 de ani, a avut o relație cu Christopher Flores, un bărbat mai tânăr cu câțiva ani decât ea, la origini tot român, dar mutat în SUA, acolo unde lucrează pentru US Army Medical Service Corps. Cu toate că lucrurile păreau că merg perfect între cei doi, iată ce aceștia s-au despărțit, discret și fără scandal, preferând să rămână prieteni:

„Despre relaţia cu Christopher pot spune doar că a fost una dintre cele mai frumoase relaţii ale mele. Din păcate însă, din cauza meseriei pe care o are, el trebuie să fie ba 3 ani într-o ţară, ba 3 luni într-un oraş, 4 în alt oraş, 5 în altă ţară şi tot aşa – ceea ce nu se coordonează cu viaţa pe care mi-o doresc eu. Am fost prieteni mulţi ani înainte să fim împreună şi am rămas foarte buni prieteni, la fel cum am fost. A fost o poveste foarte frumoasă între noi şi am trăit momente fericite împreună”, – a spus Anamaria Ferentz pentru Ok!Magazine.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro