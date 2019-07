Ana Maria Georgescu s-a cununat religios: „Ne-am dorit o nuntă rusească”. FOTO

Ana Maria Georgescu s-a cununat civil în iunie 2019, după ce anul trecut se logodise în Franța, iar acum a ajuns în fața altarului alături de partenerul său de viață, Norbert Vig: „Nu ne-am dorit o nuntă obișnuită, ne-am dorit o poveste rusească, plină de romantism și melancolie. Mesele le-am visat cu mai multe cărți și mai puține flori, cu role de film și păpuși, cu băuturi alese și bucate care să îți bucure sufletul. Am avut alături de noi oameni care ne iubesc, părinți, prieteni vechi și noi, câțiva îngeri păzitori. Denisa Iancu și Deac Marius, sunteți mai mult decât nași, iar călătoria această alături de voi a fost o altă minune. Vă mulțumim!

Am visat să avem orchestră și lumânări, voal și frac, un preot cu har. Ne-am închipuit cum ne cântă Ana Cebotari “Ave Maria” însă ne-au luat pe neașteptate suspinele oamenilor și biserica plină. Ne-am dorit să-l avem pe Adi Nour la primul vals, dar nu eram pregătiți pentru atât de multă emoție. Am muncit mult, am visat și mai mult, ne-am stresat până la insomnie. Vă mulțumim, dragi părinți, pentru că ne-ați adus pe lume ca să ne întâlnim și să trăim magia asta. Prieteni, ne înclinăm! Știm că oamenii dragi nouă au făcut eforturi să ajungă. Bazzu (Cristina Fabian), în 14 ani de prietenie am reușit să marcăm și asta, sper că ești pregătită pentru încă cel puțin 14). Nu în ultimul rând, îi mulțumim vieții pentru că ne-a dat șansa de a fi împreună”, – a povestit Ana Maria Georgescu pe contul său de Fcaebook.

Ana Maria Georgescu s-a retras din lumina reflectoarelor după ce a fost implicată într-un scandal ca urmare a relației pe care a avut-o cu Florin Chilian. Diferența de vârstă de 18 ani dintre cei doi și-a spus cuvântul, iar aceștia s-au despărțit, Ana Maria acuzându-l în fața instanței de violență fizică.

Vezi imaginile de la superba nuntă a Anei Maria Georgescu în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro