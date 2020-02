Alex Velea și Mario Fresh au ajuns ultimii la cursa de eliminare în cea de-a patra ediție a emisiunii Asia Express.

Aceștia au participat alături de Lia Bugnar, Maria Buză, Carmen Grebenișan și Alina Ceaușan la Cursa pentru Ultima Șansă. Cu toate că ancora a fost verde și cei doi vor continua competiția, Alex Velea a avut o reacție neașteptată și a răbufnit după ce a ajuns pe ultimul loc și era cât pe ce să fie eliminat.

„Mi se pare prost rău să fii pe ultimul loc. E demoralizant”, a spus Alex Velea când a aflat că au ieșit pe ultimul loc în cursa pentru Ultima Șansă.

Gina Pistol a încercat să-l calmeze pe artist spunându-i că nimeni nu încearcă să-l nedreptățească.

„Alex, știu că în febra jocului toate lucrurile și se par ciudate și aș vrea să le discutăm aici, cu toții, pentru că vreau să lămurim și nu vreau să rămână nicio tensiune între noi. Nimeni nu te nedreptățește”, i-a spus prezentatoarea lui Velea.

„La unele lucruri chiar nu ne așteptam. Și sunt niște coincidențe fenomenale, fantastice”

„Nu e vorba despre asta, despre nedreptățit. Mi se pare mai mult decât de poate nouă pielea. Noi acasă, în România, încercăm să reprezentăm alte lucruri. Încercăm să fim modele de fitness, iar aici, de atâtea zile de nemâncare sau cu atâtea calorii îngurgitate, față de ce calorii consumăm acasă ne afectează. Asta unu la mână și doi la mână, dacă mănânc atâtea zile doar orez și atâtea chestii făcute în ulei o să-mi stric toată musculatura. Am atâția ani de pregătire, nu am cum să stric totul aici. La unele lucruri chiar nu ne așteptam, e puțin mai greu decât ne așteptam. Și sunt niște coincidențe fenomenale, fantastice. E o coincidență faptul că ne-a plătit o fată biletul, nici nu apucasem să zicem ce facem, ce vrem și ea l-a plătit. Pe mine lucrurile astea m-au făcut să fiu paranoic rău”, a declarat Alex Velea în fața colegilor, înainte să afle ce culoarea ancorei. Artistul a dat de înțeles, astfel, că show-ul ar fi, de fapt, aranjat.

„Sunt în punctul în care mi-aș dori să merg acasă sincer, pentru că nu avem cum să evoluăm. Noi am făcut maximul din ce puteam, poate chiar mai mult din ce puteam. Ne așteptam la altceva și noi veniserăm să ne distrăm aici de fapt, dar uite că nu am putut. Sănătatea e mai importantă. Asta cu durerea de cap m-a distrus pe de-o parte, faptul că Mario a făcut indigestie și noi am mâncat cam aceleași lucruri mi-a fost teamă să nu fac și eu”, a mai spus Alex Velea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro