Alessia s-a împăcat cu tatăl băiețelului său, la 6 luni de la divorț

Alessia și Alvin au divorțat imediat după botezul băiețelului pe care-l au împreună, însă, se pare, că tot de dragul acestuia s-au și împăcat: „S-au împăcat. Și-au mai dat o șansă. Au făcut acest lucru și pentru copil. Cred că și el și-a dat seama că cel mai bine e acasă. Copilul e fericit că acum sunt cu adevărat o familie”, – a mărturisit un apropiat al artistei, conform Cancan.

Alessia dezvăluia în urmă cu ceva timp care au fost motivele care au condus la divorț, artista fiind foarte hotărâtă la momentul respectiv să pună definitiv punct relației: „Lucrurile sunt tulburi acum, atâta tot. Mai interacţionăm când şi când. Nu mai stăm împreună de prin februarie. Au trecut destule luni. Adevărul e că nu prea poţi să trăieşti cu mine în casă, sunt cicălitoare. Dacă stai cu mine cinci zile, a doua ai și fugit. Sunt şi eu cam dificilă, recunosc.

El m-a cerut, am acceptat logodna. Am rămas însă însărcinată, am făcut botezul. Dar, sincer, eu am simţit că nu e sută la sută. Poate e şi vârsta, că el e mai mic cu şapte ani decât mine. Şi atunci am zis să mai aştept un pic, să văd dacă atinge maturitatea necesară pentru nervii mei”.

Sursă foto: Facebook

