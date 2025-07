Actriţa sud-coreeană Kang Seo-ha a murit la vârsta de 31 de ani, după o luptă crâncenă cu cancerul

Tragedie în lumea cinematografică sud-coreeană! Actriţa Kang Seo-ha s-a stins din viaţă la vârsta de 31 de ani, în urma unei lupte de mai bine de un an cu cancerul la stomac. Vestea s-a răspândit rapid pe reţelele de socializare, iar fanii şi colegii săi din industrie sunt copleşiţi de durere.

Actriţa Kang Seo-ha a murit la vârsta de 31 de ani

Kang Seo-ha, născută în 1994, a fost cunoscută pentru talentul său actoricesc remarcabil. După ce a absolvit Universitatea Naţională de Arte din Coreea de Sud, Kang a debutat în 2012 în videoclipul „Getting Away” al trupei Brave Girls. Chiar dacă debutul ei a fost modest, talentul ei a fost imediat recunoscut, iar în 2014, a apărut în serialul TV „Sunam Girls High School Detective Team”, care i-a adus notorietate.

De-a lungul carierei sale, Kang Seo-ha a apărut în mai multe producţii de succes, cum ar fi „Assembly” (2015), „Flowers of the Prison” (2016), „Padoya Padoya” (2018) și „Heart Surgeons: Two Lives One Heart” (2018). Ultimul său proiect artistic este filmul „Mangnaein”, în care a avut rolul principal, iar acesta urma să fie lansat postum. Din păcate, Kang nu a avut șansa să vadă cum acest proiect îi va aduce recunoașterea internațională pe care o merita.

A luptat timp de un an cu cancerul la stomac

În ciuda unui parcurs profesional promiţător, Kang Seo-ha a avut o viaţă personală marcată de suferinţă. Actriţa a fost diagnosticată cu cancer la stomac, iar boala nemiloasă a avut un impact devastator asupra sa. Potrivit celor mai apropiate surse, Kang a suportat dureri intense și a urmat un tratament dureros. Însă, chiar și în aceste condiții, ea a continuat să fie o persoană pozitivă, având mereu grijă de cei din jurul ei.

„Deşi suportai totul cu calmante, spuneai că eşti recunoscătoare că nu e mai rău”, a mărturisit o rudă apropiată a actriţei într-un mesaj emoţionant postat pe reţelele de socializare, potrivit stiripesurse.ro.

Cu toate acestea, Kang Seo-ha nu a lăsat niciodată durerea să o definească.

„Mi-ai spus mereu că vrei să ne întâlnim şi să vorbim. Chiar și în ultimele zile, nu te-ai lăsat copleşită de boală. Te gândeai la ceilalţi, îţi păsa de mine. Dar nu mai pot să te privesc decât ca pe un înger, care a plecat prea devreme”, a mai declarat o rudă a actriței.

Ultimele zile ale vieţii ei au fost crunte

În ultimele zile ale vieţii sale, Kang Seo-ha a fost foarte bolnavă, dar a continuat să poarte o mască de optimism pentru cei dragi. În ciuda durerii mari pe care o simţea, ea s-a asigurat că apropiaţii ei nu sunt îngrijoraţi pentru ea. Cu toate acestea, în dimineaţa de 14 iulie 2025, Kang Seo-ha a trecut în nefiinţă, lăsând un gol imens în industria de divertisment sud-coreeană.

Familia și apropiații actriței sunt cuprinși de o durere profundă și nu pot să creadă că au pierdut-o.

„Încă nu pot să cred, unnie. Te-ai gândit mereu la ceilalți, la mine… De luni întregi nu puteai mânca, dar insistai să plătești tu mesele mele cu cardul tău”, a mai scris o rudă a actriței, într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Va fi înmormântată pe 16 iulie

Într-un gest simbolic, autoritățile din Seul au amenajat un altar memorial în camera 8 a sălii funerare de la Spitalul St. Mary. Pe 16 iulie, familia și prietenii actriței se vor aduna pentru procesiunea funerară, iar Kang Seo-ha va fi îngropată în mormântul familiei, situat în Haman, provincia Gyeongnam.

