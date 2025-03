Actorul Nae Alexandru, cel mai tânăr supravieţuitor al cutremurului din 1977. A fost găsit sub dărâmături, în braţele bunicii, după 7 zile: „M-a protejat cu trupul ei”

Cutremurul din 4 martie 1977 a fost unul dintre cele mai devastatoare evenimente din istoria României, lăsând în urmă ruine, lacrimi şi pierderi ireparabile. Printre supravieţuitorii acestui dezastru s-a numărat actorul Nae Alexandru, care avea doar 6 săptămâni la momentul tragediei. Acesta locuia în blocul Casata, aflat lângă Barul Continental, care s-a prăbuşit complet în urma seismului.

Nae Alexandru, prins sub dărâmături când era doar un bebeluş

Seismul de 7,2 grade pe scara Richter a zguduit întreaga Ţară, dar Bucureştiul a fost cel mai afectat. Blocul îne care locuia Nae Alexandru s-a prăbuşit, ucigând 10 persoane, printre care şi celebra cântăreaţă Doina Badea.

Printre ruine, într-un gest suprem de protecţie, bunica lui Nae Alexandru şi-a folosit propriul trup pentru a-l feri pe micuţ de prăbuşirea clădirii. Actorul a fost găsit după 7 zile de salvatori, încă în viaţă, strâns în braţele bunicii sale decedate.

„Eram bebeluș, aveam 6 săptămâni și locuiam cu mama și cu bunica în blocul Casata, într-o garsonieră. Mama era telefonistă la Palatul Telefoanelor. În seara aceea eram acasă cu mama și bunica mea. Au fost în vizită la noi o familie, colega de serviciu a mamei mele. Au făcut chiar niște fotografii în acea seară cu mine bebeluș, iar la ora 9:00 au hotărât să mă îmbăieze, așa cum se face baie unui bebeluș. La ora 9:00 fără ceva, acea familie a plecat de la noi de acasă, iar – după cum bine știți – la ora 9:21 a venit cu tremurul, s-a prăbușit blocul și am fost găsit în brațele bunicii, care m-a protejat cu trupul ei. Se pare că bunica a mai trăit câteva ore bune după cutremur, sub o grindă.

Din ceea ce știu eu, sunt mai multe variante, dar din ceea ce știu eu de la familie, am fost găsit după vreo 26 de ore, în seara zilei de sâmbătă sau chiar în dimineața zilei de duminică. Se pare că am avut noroc și datorită faptului că am fost alăptat cu câteva minute înainte de producerea cutremurului. M-au găsit și am fost dus la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde am fost tratat de o echipă de medici extraordinară. Acestea sunt amintirile. S-a scris în presa vremii despre mine, ca fiind cel mai mic supraviețuitor al cutremurului din 1977′, a povestit actorul Nae Alexandru în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Cutremurul din 1977 a fost un eveniment care a lăsat urme adânci asupra României, dar şi asupra celor care au supravieţuit. Nae Alexandru a devenit actor, fiind cunoscut astăzi ca unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai Teatrului Tănase.

4 martie 1977, cea mai neagră zi din istoria României

Seismul luat 1.570 de vieți și a lăsat în urmă ruine, lacrimi și familii distruse. Coșmarul a început la ora 21.22 și a ținut 55 de secunde. Suficient pentru a îndolia toată țara. Efectele seismului de 7,2 grade pe scara Richter, cu epicentrul localizat în Vrancea, la o adâncime de 100 km, au fost devastatoare, energia generată de mișcările violente ale pământului fiind comparată cu cea a 10 bombe atomice de tipul celei de la Hiroshima. Unda de șoc s-a simțit aproape în toată Peninsula Balcanică.

Cutremurul devastator din 4 martie 1977 a curmat viețile a numeroase personalități marcante ale culturii românești. Actorul Toma Caragiu, cunoscut pentru talentul său inegalabil în teatru și film, a fost prins sub dărâmături și găsit decedat după șase zile. Scriitorul Alexandru Ivasiuc, aflat în fața blocului său în momentul seismului, nu a avut nicio șansă de supraviețuire. De asemenea, regizorul de televiziune Alexandru Bocăneț și cântăreața Doina Badea, supranumită „Edith Piaf a României”, și-au pierdut viața în acea noapte fatidică.

Printre victime s-a numărat și poetul A.E. Baconsky, o figură importantă a literaturii române, alături de Filofteia Lăcătușu, îndrăgita solistă de muzică populară din Târgu-Jiu, care se afla în București pentru a înregistra un disc. Tragedia a lăsat un gol imens în lumea artistică și literară, pierderile fiind resimțite profund în întreaga țară.

Chiar și după 48 de ani, amintirea acestui cutremur rămâne vie în conștiința colectivă, fiind un simbol al fragilității umane în fața naturii. Seismul din 1977 a demonstrat importanța măsurilor de prevenție și a pregătirii pentru astfel de dezastre, lecții care rămân la fel de actuale și astăzi.

