Actorul Bradley Welsh a fost împușcat în cap

Welsh, care avea 42 de ani, a fost și campion la box, categoria ușoară. În anul 2009 el a mai apărut în serialul documentar „Danny Dyer’s Deadliest Men”.

În momentul în care a fost distribuit în filmul „Trainspotting 2”, Bradley nu era actor și avea probleme cu legea deoarece era membru al unei grupări ultras.

În ultimii ani, Bradley Welsh a avut un rol pozitiv în comunitatea din care făcea parte, după ce și-a deschis o sală de box, prin intermediul căreia ajuta tinerii să stea departe de probleme. De asemenea, el a participat la mai multe proiecte caritabile.

Actorul avea o fată în vârstă de 8 ani.

Poliția din Edinburgh a confirmat decesul lui Welsh în urma incidentului ce s-a petrecut miercuri noapte și tratează decesul acestuia ca fiind „suspect”.

Se pare că acesta a fost ucis la scurt timp după ce a plecat de la sala sa de box.

Today’s @edinburghpaper front page: Executed – armed police swarm on West End after former boxer Bradley Welsh shot dead in the street #BBCPapers #BuyAPaper pic.twitter.com/wtevhpuBAx

— Edinburgh News (@edinburghpaper) April 17, 2019