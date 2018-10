Un bărbat a fost ținut captiv timp de 40 de ani într-o magazie

Un bărbat a fost eliberat dintr-o magazie unde se crede că a fost ținut captiv timp de 40 de ani. Se bănuiește că acesta avea doar 18 ani când a fost închis în micuța cameră.

Când a fost descoperit, bărbatului nu îi venea să creadă că este eliberat, notează Metro.

Potrivit anchetatorilor din Marea Britanie, bărbatul a fost închis în acea cameră minusculă, fără ferestre, în anul 1978.

În magazia în care a fost închis au fost găsite o saltea murdară, un scaun, un televizor, o bucată de mochetă veche și un calorifer electric nefuncțional.

NEWS UPDATE:

GLAA officers have rescued a potential victim of #modernslavery who has been living in shocking conditions for 40 years. Investigators believe the victim has been living in a six foot shed in Cumbria for almost 4 decades. Details here: https://t.co/RNWCjAM7Uu pic.twitter.com/QP6wbKrM34

— GLAA (@UK_Glaa) October 3, 2018