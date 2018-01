Top 7 rochii office la moda în sezonul de toamna-iarna 2017-2018

In fiecare dimineata, conceperea outfitului pentru birou ne da batai de cap indiferent cine suntem si unde lucram. De aceea, acest ghid de rochii office la moda, iti va face diminetile mai usoare si mai…stylish!

Fiecare mediu de birou are o anumita conduita vestimentara, fie ea spusa sau nespusa, la care incercam sa ne conformam cu succes in fiecare dimineata. Daca lucrurile nu sunt foarte clare, adica daca un costum sau un deux-pieces nu sunt unicele optiuni, lucrurile se complica tare. Atat de tare, incat devine motivul pentru care ajungem in fiecare dimineata “un pic mai tarziu” la birou. De ce? Pentru ca nu stim niciodata cat de casual este prea casual, sau cat de formal este prea formal.

Vestea buna? Stim “reteta” care iti va usura cu siguranta alegerile vestimentare pentru birou, se potriveste oricarui context si te va face sa arati mai feminina si stylish ca niciodata! Si te invitam sa o descoperi mai jos. Ti-am pregatit o selectie versatila de rochii pentru birou care sa se potriveasca atat intr-un context mai casual, cat si in unul mai formal. Pe fiecare o poti adapta prin accesorizare.

Daca iti doresti sa fii mai formala, poti opta oricand pentru o pereche de stilettos, o geanta clasica si accesorizare minimalista.

Daca vrei sa obtii un look casual, poarta rochiile cu cizme peste genunchi sau botine pana la glezna.

In caz ca mediul in care lucrezi este foarte relaxat iti poti permite sa experimentezi mai mult! De exemplu, sezonul acesta dresurile colorate sau cu imprimeuri sunt foarte in tendinte. Poarta-le cu pantofi masculini sau chiar sneakersi!

Rochia in carouri

Rochia cu buline atipice

Rochia cu dungi

Rochia-camasa

Rochia neagra cu detaliu in talie

Rochia cu buline clasice

Rochia petrecuta rosie

