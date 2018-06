Tatăl lui Meghan Markle a vorbit pentru prima oară despre nunta fiicei lui cu Prințul Harry

După multe scandaluri provocate de familia lui Meghan Markle (36 ani), tatăl lui Meghan Markle, actuala Ducesă de Sussex, Thomas (73 ani), a vorbit pentru prima oară despre nunta regală la care nu a participat, nunta fiicei lui cu Prințul Harry.

Într-un interviu de jumătate de oră, acordat emisiunii “Good Morning Britain”, Thomas Markle a dezvăluit cum s-a simțit când și-a văzut fata mergând spre altar și ce părere are, de fapt, despre Prințul Harry (33 ani).

“Prima oară Meghan m-a sunat și mi-a spus: <<Tati, am un nou prieten>>. I-am zis că mă bucur pentru ea. Apoi m-a sunat și mi-a zis că e englez și, la fel, i-am spus că mă bucur. Într-un final, a treia oară, mi-a spus că e prinț, că e vorba de Harry. M-a rugat să vorbim despre el spunându-i doar H., pentru ca nimeni să nu afle, iar apoi, după ceva vreme, am vorbit și cu el la telefon”.

‘My daughter has been a Princess since the day she was born.’

Thomas Markle, father of the Duchess of Sussex, speaks about the moment he spoke to Prince Harry for the first time in a WORLD EXCLUSIVE interview. pic.twitter.com/yywNJYc1sn

