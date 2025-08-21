5 știri Filme şi Seriale: Dakota Johnson, în „Relații fără obligații”, iar Matt Smith, antagonist în Star Wars

5 știri by Libertatea – Filme și seriale, rubrica de știri prezentată de Adelina Duinea și realizată în colaborare cu TV Mania, ne aduce în această săptămână cele mai virale cinci știri din lumea filmelor și serialelor.

Comedia romantică „The Holiday” va fi transformată într-o serie limitată de Apple TV+. La fel ca în filmul original, serialul va spune poveștile a două femei, una britanică și una americană, care fac schimb de case de Crăciun și se îndrăgostesc în mod neașteptat. Nancy Meyers, cea care a scris, produs și regizat filmul din 2006 cu Kate Winslet și Cameron Diaz în rolurile principale, nu are, cel puțin pentru moment, niciun rol în noul proiect.

După „Materialiștii”, Dakota Johnson revine pe marele ecran într-o altă comedia romantică, „Relații fără obligații”. Filmul, în cinema din 22 august, prezintă două cupluri care explorează non-monogamia și se confruntă cu o varietate de consecințe după ce unul dintre cupluri ajunge în pragul divorțului. Producția a fost primită cu ropote de aplauze și hohote de râs la Cannes, la începutul anului.

Serialul „Și uite așa…”, continuarea hitului „Totul despre sex”, a fost anulat de HBO. Noile aventuri ale lui Carrie, Miranda și Charlotte nu au reușit să genereze interesul și audiențele impresionante ale serialului original, așa că decizia nu ne surprinde. „A fost o bucurie și o aventură. Mulțumim tuturor!”, a transmis protagonista Sarah Jessica Parker.

Mickey Madison, câștigătoarea premiului Oscar pentru „Anora”, și Jeremy Allen White din „Ursul” ar urma să joace în filmul „Rețeaua de socializare 2”, continuarea filmului cu Jesse Eisenberg și Andrew Garfield în rolurile principale. Filmul va ilustra o investigație realizată de jurnaliștii de la The Wall Street Journal despre controversele Facebook.

Matt Smith din „House of the Dragon” a fost distribuit în rolul antagonistului într-un nou film Star Wars, programat pentru lansare în mai 2027. Din distribuția proiectului intitulat „Starfighter” mai fac parte Ryan Gosling și Mia Goth. Acțiunea noului film are loc la cinci ani după evenimentele din lungmetrajul „Skywalker – Ascensiunea”.

