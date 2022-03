Un senator american cere asasinarea lui Vladimir Putin. Ce mesaj a transmis în mediul online

Lindsey Graham, un senator din Statele Unite ale Americii, a transmis un mesaj dur în mediul online, în care cere asasinarea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country – and the world – a great service.