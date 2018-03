Schimbare de look? Cum arată Delia brunetă: “Prea Brigitte Sfăt fără botox”

Delia și-a obișnuit deja fanii cu schimbările dramatice de look pe care le abordează la fiecare emisiune IUmor, insa de data aceasta nu este vorba de o aparitie TV.

Am vazut-o cu păr verde, roz, albastru, am văzut-o mascată, am văzut-o costumată și de fiecare dată ne-a impresionat cu aparițiile excentrice, însă cum ar fi dacă îndrăgita Delia și-ar schimba definitiv culoarea părului? Oare va avea același impact la public și dacă va deveni brunetă? Ei bine, se pare că da sau, cel puțin, așa deducem din mesajele pe care fanii le-au postat la fotografia în care Delia apare cu părul lung și brunet.

Prietenii virtuali ai Deliei au apreciat schimbarea și au complimentat-o pentru ochii și buzele care-i ies în evidență astfel, însă nu au fost de acord să renunțe la blondul care a consacrat-o. În plus, o admiratoare a asemănat-o pe artistă cu soția lui Ilie Năstase pe vremea când aceasta încă nu apelase la intervențiile estetice: “Prea Brigitte Sfăt fără botox” – a scris aceasta în dreptul fotografiei.

Schimbarea de look a Deliei nu este, așa cum v-ați dat seama, definitivă, ci este vorba de o perucă pe care îndrăgita artista a probat-o. Ceea ce nu putem să ignorăm este frumusețea nativă a Deliei care răzbate indiferent ce coafură sau make-up ar purta. Și pentru că artista este conștientă de acest atu al său, îl exploatează la maxim, dovadă fiind și videoclipul noii sale piese, Verde Împărat, pe care tocmai l-a lansat.

Citește și – Antonia, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată: cum arată blondă

Citește și – Edith Gonzalez, schimbare de look dramatică după ce a fost operată de cancer. Chimioterapia a lăsat-o fără păr

Citește și – Kate Middleton, schimbare de look. Ducesa de Cambridge și-a surprins fanii

Sursă foto: Facebook