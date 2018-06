Sandra Izbașa se apucă de actorie. Sportiva va juca rolul unei polițiste

Sandra Izbașa vrea să demonstreze că între sport și actorie este doar un pas. Marea campioană la gimnastică se pregătește să debuteze ca actriță și să joace în primul său film.

Sandra Izbașa, care tocmai a împlinit vârsta de 28 de ani, va juca rolul unei polițiste într-un film regizat de Iura Luncașu: “Voi juca într-un film. Regizorul e Iura Luncașu. Va fi un film polițist, o comedie polițistă. Voi fi o tipă dintr-un grup care le va stăpâni pe celelalte. Sunt polițistă. O să fie senzație, îmi doresc să empatizez cu acest rol. Îmi doresc să fac tot ceea ce mi-am propus. O să vă țin la curent. Încă nu am început filmările. Mai avem o săptămână. O să fie cu cascadorii. Vreau să văd cât de mult empatizez cu acest rol. Sunt curioasă cum mă descurc, pentru că e o provocare. Am făcut actorie doar 3-4 luni de zile. Vreau să văd cât de mult mi se potrivește rolul de actriță. N-are cum să nu mi se potrivească. Și în sala de gimnastică am jucat teatru. Și antrenorii m-au sfătuit ca după gimnastică să mă îndrept spre actorie”, a dezvăluit Sandra Izbașa în emisiunea Vorbește lumea de la Pro Tv.

Sandra Izbașa are foarte mare grijă la alimentație și a dezvăluit că, pe lângă sportm secretul siluetei sale perfecte este moderația: “Mănânc foarte des pește. Nu mănânc carne și cartofi prăjiți foarte des. Cartofii prăjiți combinați cu carnea nu sunt deloc o alegere bună. Eu sunt fan paste, dar încerc să mânânc echilibart, să nu fac excese. Îmi plac sparanghelul și broccoli”, a mărturisit sportiva.

Sandra Izbașa și Petrișor Ruge formează un cuplu de mai multă vreme, cu toate că relația celor doi a fost presărată cu numeroase despărțiri și împăcări.

Sursă foto: Facebook