(P) De la inceputul pandemiei, solicitarile de suport psiho-emotional pe platforma online ATLAS s-au dublat

Cei mai multi dintre acestia, aproximativ 75%, au solicitat suport psiho-emotional in discutiile online one-on-one cu specialistii in psihoterapie, dar si suport in zona de parenting sau coaching, mai ales in perioada starii de urgenta, cand viata s-a mutat cu totul in online. Totodata, avand in vedere schimbarile aduse de pandemie in stilul de viata, dar si restrictiile de circulatie impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului, aproximativ 25% dintre utilizatori au optat pentru serviciile ATLAS de telemedicina, nutritie sau consiliere financiara.

O crestere semnificativa s-a inregistrat si in randul clientilor corporate, de aproximativ 100%, mai multe companii din Romania contractand servicii ATLAS pentru a veni in sprijinul angajatilor lor, respectiv servicii de psihoterapie online sau prin ATLAS Help Line, linie telefonica de urgenta pentru suport psiho-emotional.

Un utilizator a petrecut in medie pe platforma de doua ori mai mult timp, constand in sedinte online prin videoconferinta, discutii prin chat cu specialistii ATLAS, citirea articolelor de specialitate de pe blog sau completarea scalelor de autoevaluare (pentru stres, depresie, anxietate, burnout).

Care au fost cele mai des intalnite probleme de sanatate psiho-emotionala in aceasta perioada?

Romanii au cerut ajutorul pentru anxietate, atacuri de panica, probleme in relatia de cuplu sau in relatia cu copiii, insomnii, singuratate, frica de necunoscut si de ce urmeaza sa se intample, dar si teama de a ramane fara job si, implicit, fara venit.

Toate aceste probleme au fost intalnite si in randul romanilor din strainatate, in principal a celor care locuiesc in tari puternic afectate de COVID-19, precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numarul accesarilor platformei ATLAS din afara Romaniei dublandu-se in aceasta perioada.

Serviciile de psihoterapie continua sa fie accesate si dupa iesirea din starea de urgenta, cu o usoara scadere, iar in sprijinul oamenilor care au nevoie de suport psiho-emotional sunt disponibili pe atlas.app 24/7 peste 300 de specialisti licentiati si verificati.

“Pandemia COVID-19 sau noua realitate in care traim are efecte majore asupra sanatatii psiho-emotionale a oamenilor, insa acestea au venit si cu o perspectiva optimista in cazul Romaniei si nu numai, aceea ca oamenii au inceput sa discute mai deschis despre problemele emotionale, sa ceara ajutor specializat si sa nu le mai fie rusine ca fac asta, incepand astfel sa elimine usor stigma care planeaza asupra serviciilor de sanatate psiho-emotionala”, declara Mihai Bran, medic primar psihiatru si co-fondator ATLAS.

ATLAS Help Line 031 630 2020 – linie telefonica gratuita pentru suport psiho-emotional

Pe 13 martie, cu 3 zile inainte ca Romania sa intre in starea de urgenta, ATLAS a lansat ATLAS Help Line 031 630 2020, un proiect social powered by Facem Bine, o linie telefonica gratuita de suport psiho-emotional, disponibila pe toata durata pandemiei. Proiectul a venit in sprijinul celor care au nevoie de ajutor urgent, care din diverse motive nu pot accesa servicii online de psihoterapie sau care nu isi permit costurile unei sedinte cu un psiholog. Peste 200 de specialisti s-au alaturat proiectului social pentru a veni gratuit in sprijinul celor care au nevoie de ajutor.

Solicitarile au fost in numar foarte mare si la linia telefonica, mai ales in perioada de izolare: aproximativ 10.000 de apeluri au fost inregistrate in cele 7 saptamani de izolare, cele mai des intalnite probleme fiind anxietatea, atacurile de panica si insomnia. In ultima perioada, odata cu evolutia nefavorabila a numarului de persoane infectate cu COVID-19 in Romania, se observa o noua crestere a apelurilor.

Incepand cu luna august, ATLAS si-a extins prezenta si la nivel international, lansand prima platforma de telemedicina din Bulgaria impreuna cu un partener local, in care sunt disponibili 50 de medici care pot oferi online sfaturi avizate populatiei bulgare.

Mai multe detalii despre ATLAS pot fi gasite pe atlas.app, unde sunt disponibile si scale de autoevaluare (stres, depresie, anxietate, burnout), dar si o serie de informatii utile pentru sanatatea si starea de bine a oamenilor, in articolele publicate constant pe atlas.app/ro/blog si realizate de catre specialistii ATLAS.

Despre ATLAS

atlas.app este o platforma digitala integrata de servicii de sanatate si wellbeing, prezenta pe piata din Romania din anul 2016. Reuneste sute de specialisti verificati si licentiati in psihoterapie, nutritie, coaching, parenting si consiliere financiara, care ofera suport atat utilizatorilor privati, cat si celor din mediul corporate (prin intermediul parteneriatelor incheiate cu companii de top din domeniile Retail, Banking, IT, Telecomunicatii) sau ONG-urilor (prin intermediul parteneriatelor sociale cu Asociatia Magic si Asociatia Little People Romania) .

Serviciile ATLAS sunt disponibile 24/7, de oriunde, oricand, pentru a le fi alaturi tuturor celor care au nevoie de ajutor specializat.

Incepand cu luna martie a anului 2020, odata cu lansarea primei platforme de telemedicina din Romania, ATLAS reuneste si un numar de 250 de medici de la clinici private partenere, care pot oferi un sfat avizat online, iar din luna august s-a extins si la nivel international, prin lansarea primei platforme de telemedicina din Bulgaria impreuna cu un partener local.