Mihaela Bilic: „Cartofii îngrașă mai puțin decât pâinea”

Cartofii se numără printre legumele nelipsite din bucătăriile românilor. Sunt gustoși, sunt sățioși, sunt ieftini, se găsesc peste tot și pot fi preparați în nenumărate feluri. Dar cât de buni sunt ei pentru persoanele care încearcă să scape de surplusul kilogramelor?

Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune că, spre deosebire de pâine, cartoful îngrașă mai puțin, așadar este mai recomandat în dieta celor care se luptă cu kilogramele suplimentare. Dar acest lucru este valabil doar în anumite condiții.

„Cartofii îngrașă mai puțin decât pâinea. Cu toții iubim carbohidrații sub o formă sau alta, de la banala felie de pâine, la pizza, paste, orez, mămăligă sau cartofi prăjiți. Când vrem să slăbim tăiem carbohidrații din dietă, doar că fără ei nu prea rezistăm. Decât să declarăm război făinoaselor, n-ar fi mai realist/eficient să facem alegeri istețe și să micșorăm porția?! Acolo unde cerealele conțin 70% amidon și sub 5% apă, cartofii sunt la polul opus: au 70% apă și doar 17% amidon. Un cartof fiert este echivalent cu o felie de paine, are tot 80 calorii și niciun gram de gluten. Dacă stropim cartoful fiert cu ulei și îl băgăm la cuptor, devine incredibil de apetisant. E drept, cu încă 100 calorii în plus. Iar dacă vreți și o bucată de brânză, s-a ales praful de titlul meu… că tocmai l-am transformat într-o bombă calorică”, a explicat Mihaela Bilic, pe pagina sa de Instagram.

