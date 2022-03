Dieta cu semințe de in. Beneficii și contraindicații

Dieta cu semințe de in este considerată de mulți nutriționiști o dietă rapidă, care topește kilogramele fără să lase consecințe grave asupra organismului. Ea poate avea multe beneficii pentru sănătate, dacă este urmată în mod corect, dar și anumite contraindicații.

Cuprins 1 Semințele de in. Valori nutritive

2 Semințele de in. Beneficii pentru sănătate

3 Ce gust au semințele de in și cum se consumă

4 Dieta cu semințe de in. Cum se prepară băutura care topește kilogramele

5 Idei de meniu pentru dieta cu semințe de in

6 Contraindicații

Dieta cu semințe de in este considerată una dintre cele mai bune diete de slăbit și una dintre cele mai sănătoase. Semințele de in sunt superalimente, bogate în fibre, acizi grași și nutrienți esențiali pentru organism. Mai mult decât atât, semințele de in conțin substanțe care stimulează arderea grăsimilor depuse în țesuturi și artere.

Semințele de in. Valori nutritive

Semințele de in sunt bogate în fibre și grăsimi, dar și în proteine sau minerale esențiale. Mulți nutriționiști le consideră un aliment complet.

Iată ce conține o porție de 10 gr de semințe de in, ținând cont de faptul că doza zilnică recomandată este de numai 50 de grame.

45 calorii

4 g acizi grași

0.25 g grăsimi saturate

3.5 g carbohidrați

3 g fibre

2 g proteine

2.5 g sodiu

40 mg calciu

0.25 g fier

Semințele de in. Beneficii pentru sănătate

Ajută digestia. Semințele de in au un conținut bogat de fibre solubile și mucilagii care măresc volumul scaunelor, încetinesc ritmul digestiei și reglează nivelul de zahăr din sânge. Fibrele insolubile previn constipația și acționează ca un laxativ natural.

Previn kilogramele în plus. Aceste semințe conferă senzație îndelungată de sațietate datorită conținutului bogat în grăsimi sănătoase și fibre. Încetinesc digestia și activează hormonii care controlează apetitul, deci vei simți nevoia să mănânci mai rar.

Reglează nivelul de zahăr din sânge, datorită fibrelor insolubile care ajută la scăderea naturală a glicemiei.

Scad nivelul colesterolului, tot datorită fibrelor. Fibrele aderă la sărurile biliare, sunt eliminate de organism, iar pentru a se reface, colesterolul este extras din sânge și folosit de ficat, ceea ce duce la scăderea colesterolului “rău”.

Pot preveni apariția cancerului. Lignanii au proprietăți antioxidante și estrogenice care sunt asociate cu reducerea riscului de apariție a cancerului. Aceste substanțe și acizii grași de tip Omega 3 contribuie la prevenirea tumorilor.

Ajută pielea. Pulberea de in poate fi aplicată sub formă de mască facială, menține elasticitatea pielii, hidratează tenul, previne adâncirea ridurilor și are efect calmant.

Ajută inima. Semințele de in previn afecțiunile cardiovasculare datorită fibrelor, acizilor grași de tip Omega 3 și lignanilor. Cei doi din urmă reglează tensiunea arterială, combat inflamațiile și depunerile de grăsimi pe artere.

Ameliorează simptomele menopauzei. Aceste semințe pot reduce intensitatea bufeurilor și favorizează producția de estrogen.

Ameliorează simptomele artritei. Grăsimile bune și antioxidanți din aceste semințe au proprietăți antiinflamatorii și pot reduce durerile articulare și rigiditatea articulațiilor.

Ce gust au semințele de in și cum se consumă

Aceste semințe au un gust asemănător cu cel de nucă sau de alune coapte. Ele pot fi consumate întregi, înmuiate în apă, iaurt sau ceai, dar și măcinate.

Semințele de in măcinate trebuie consumate imediat, altfel își pierd gustul și proprietățile. Ele pot fi combinate cu iaurt sau ceai. De asemenea, dacă sunt măcinate, pot fi adăugate în aluatul pentru brioșe, clătite sau cornulețe.

Semințele de in întregi se lasă la înmuiat în apă, ceai sau iaurt și se consumă după câteva ore. Dacă sunt înmuiate, semințele dezvoltă mucilagii benefice pentru digestie și pentru întregul organism.

Se recomandă consumul semințelor de in doar înmuiate bine timp de câteva ore sau gătite cu supe, legume și aluaturi.

Dieta cu semințe de in. Cum se prepară băutura care topește kilogramele

Pentru a ține dieta cu semințe de in se recomandă ca acestea să fie bine înmuiate. Nu îți trebuie decât semințe de in și apă. Se folosesc 3 linguri de semințe de in la un litru de apă fiartă, iar băutura se poate prepara într-un termos sau într-un ibric mai mare.

Semințele se pun la înmuiat de cu seara și se strecoară a doua zi de dimineața.

Lichidul cu fibre, mucilagii și săruri benefice care se dizolvă din semințele de in se bea pe durata unei singure zile, în porții mici, câte o cană de 3 – 4 ori pe zi.

Dieta cu semințe de in se ține timp de cel mult 10 zile. Apa în care au stat la înmuiat semințele stimulează arderea grăsimilor, hidratează organismul, reduce apetitul și nevoia de a consuma dulciuri și gustări între mese și reduce zahărul din sânge, obligând organismul să își ia energia din depozitele de grăsime.

Poți înlocui masa de seară cu un ceai din semințe de in ușor îndulcit cu miere. Cu această dietă de slăbit, rezultatele se vor vedea destul de repede. Vei putea repeta dieta în fiecare lună, timp de 10 zile, până când pierzi kilogramele dorite, iar organismul tău nu mai stochează alte kilograme în plus.

Idei de meniu pentru dieta cu semințe de in

Pâinea cu semințe de in, ideală pentru o dietă rapidă

Micul dejun

Dimineața se bea prima cană cu apă în care au fost înmuiate semințele de in. Acest lichid calmează stomacul iritat, alungă balonarea și senzația de foame.

Se poate consuma o felie de pâine prăjită sau un ou fiert.

Gustarea dintre micul dejun și masa de prânz trebuie să fie doar un fruct.

Meniu de prânz

Înainte de masa de prânz se bea iar o cană cu apa din semințe de in. Apoi se poate consuma un singur fel de mâncare:

o salată de crudități cu carne de pasăre

o ciorbă

o friptură de curcan sau pui

un pește gătit la cuptor

o salată de vară cu roșii, ardei și brânză

un desert ușor, dietetic

Meniu pentru cină

În loc de gustarea dintre masa de prânz și cină se bea o nouă cană din apa cu semințe de in.

La cină se consumă doar supă de pasăre sau ciorbă de legume cu o felie de pâine prăjită sau covrigei uscați.

La o oră sau două după cină se bea ultima cană din apa cu semințe de in, pentru a scăpa de senzația de foame peste noapte.

Dieta cu semințe de in trebuie să includă doar alimente dietetice, ușoare, fără grăsimi animale și cu un conținut scăzut de zahăr și de sare. Dieta se ține timp de 10 zile și poate fi repetată după 3 sau 4 săptămâni.

Contraindicații

Persoanele care au probleme cu ficatul nu trebuie să țină dieta cu semințe de in. De asemenea, persoanele care au probleme mari cu rinichii și anume pietre la rinichi trebuie să se abțină de la o astfel de dietă, precum și cele care au dureri gastrice frecvente.

Dieta cu semințe de in ajută la o slăbire în ritm accentuat, dar poate fi ținută numai de persoane sănătoase, active, care fac mișcare în fiecare zi și care se pot abține de la dulciuri și grăsimi.