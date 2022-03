10 cele mai cunoscute tipuri de miere și beneficiile lor

Fiecare apicultor se laudă cu miere aromată, parfumată și bogată în proprietăți curative, în funcție de florile din care albinele au cules nectarul. Sunt zeci de tipuri de miere în lume, toate hrănitoare, savuroase și pline de sănătate. Iată 10 dintre cele mai cunoscute sortimente de miere și alte cinci tipuri de miere mai puțin știute pe meleagurile noastre.

Cuprins 1 Cum este făcută și ce conține mierea de albine 1.1 Mierea, valori nutriționale pentru 100 gr

2 Mierea, beneficii pentru sănătate

3 Tipuri de miere și beneficiile pentru sănătate 3.1 1. Mierea polifloră 3.2 2. Mierea de salcâm 3.3 3. Mierea de tei 3.4 4. Mierea de flori de câmp sau fâneață 3.5 5. Mierea de brad 3.6 6. Mierea de mană 3.7 7. Mierea de rapiță 3.8 8. Mierea de floarea soarelui 3.9 9. Mierea de pin 3.10 10. Mierea de Manuka

4 Tipuri de miere mai puțin cunoscute

Mierea de tei și mierea de mană se numără printre cele mai iubite tipuri de miere la noi. Dar prin alte zone ale globului mierea de Manuka sau mierea din flori de portocal sunt prețuite și vândute destul de scump.

Când ajungi într-un magazin dedicat apicultorilor este foarte greu să te decizi ce miere să cumperi. Toate sunt deosebite, toate sunt aromate și ideal ar fi să le încerci pe toate. Sau poți alege cele mai bune tipuri de miere în funcție de necesitățile organismului tău sau în funcție de afecțiunile de care suferi. Mierea este cel mai complex aliment și cel mai nutritiv de care te poți bucura oricând dorește o gustare dulce și sănătoasă.

Cum este făcută și ce conține mierea de albine

Producția mondială de miere atingea acum 10 ani 2 milioane de tone. Din nefericire, populațiile de albine melifere sunt în scădere și mierea naturală va fi tot mai rară și scumpă.

Albinele fac miere din nectarul florilor, eliminând complet apa și transformând zaharoza în fructoză și glucoză. Astfel, rezultă mierea, un aliment dens, auriu, deosebit de dulce și parfumat și foarte bogat în minerale, vitamine și acizi benefici pentru organism, pe care albinele le culeg din flori.

Mierea are culoarea aurie, dar în funcție de nectarul din care este făcută, ea poate varia între nuanțe de alb până la roșu-maroniu.

Mierea, valori nutriționale pentru 100 gr

Calorii: 300

Indice glicemic: 60

Glucide: 80 gr

Vitamina C: 0,50 mg

Niacina: 0,10 mg

Acidul Pantotenic: 0,10 mg

Colina: 2,20 mg

Acid Folic: 2 mg

Betaina: 1,70 mg

Calciu: 6 mg

Fier: 0,40 mg

Magneziu: 2 mg

Fosfor: 4 mg

Potasiu: 52 mg

Sodiu: 4 mg

Fluor: 7 mg

Mierea, beneficii pentru sănătate

Efecte anti-inflamatorii

Datorită concentrației de vitamina C, datorită antioxidanților și acizilor specifici polenului, mierea ajută organismul să facă față alergiilor sezoniere și inflamațiilor provocate de diverse bacterii și virusuri.

Reface energia organismului

Glucoza și fructoza din miere sunt ușor de absorbit și metabolizat, se transformă în energie în câteva minute și ajută persoanele care depun efort fizic intens, care fac sport sau care se refac după o intervenție chirurgicală.

Susține imunitatea

Datorită concentrației deosebite de zahăr natural, cu vitamine și săruri minerale, mierea și limonada cu miere reprezintă un remediu rapid și eficient în cazul în care scade imunitatea organismului. De aceea, este recomandată în caz de viroze, gripe, guturai și infecții virale.

Efect anti-diabetic.

În urma mai multor studii s-a demonstrat faptul că eliminarea zahărului din alimentație și înlocuirea lui cu miere scade riscul de apariție a diabetului cu aproximativ 70%. Mierea este recomandată și copiilor peste 7 ani și adolescenților deoarece ajută la prevenirea diabetului juvenil.

Reface celulele ficatului

In cazul afecțiunilor hepatice, ficatul are nevoie de o cantitate suplimentară de proteine, vitamine și glucide. Consumul de miere este un adjuvant natural pentru sistemul digestiv, ajutându-l să asimileze mai repede nutrienții din alimente, tocmai pentru a hrăni celulele hepatice.

Remediu contra tusei

Ceaiul cu mierepoate calma durerile în gât provocate de inflamații sau răceli. Are efecte lubrefiante la nivelul tegumentelor și este considerat unul dintre cele mai bune medicamente naturale.

Efect cicatrizant

Mierea este un balsam pentru rănile și arsurile de la nivelul pielii. Ea poate fi aplicată direct pe rană pentru ca aceasta să se vindece mult mai repede, fără durere sau usturime.

Regleaza nivelul colesterolului.

O lingură de miere pe zi ajută la reglarea nivelului de colesterol, deoarece ajută organismul să ardă mai repede grăsimile rele care se pot depune pe artere.

Tipuri de miere și beneficiile pentru sănătate

1. Mierea polifloră

Această miere este obținută din diverse flori de grădină și flori de câmp, în general din zona de câmpie și de deal. Este o miere aurie, ușor lichidă, cu o dulceață deosebită și are un preț mai accesibil. Poate fi folosită pentru consumul zilnic și poate înlocui dulciurile, în cazul în care vrei să ții o dietă de slăbit.

2. Mierea de salcâm

Foarte deschisă la culoare și cu o consistență mai lichidă, mierea de salcâm are un parfum deosebit, este destul de rară și destul de scumpă. Ea este recomandată în răceli și gripe, pentru gâtul iritat, dar și în zilele în care suferi de dureri de stomac. Are un gust deosebit de plăcut și este iubită și de copii.

3. Mierea de tei

Puțin mai aurie decât mierea de salcâm, mierea de tei o întrece în parfum. Are, poate, cel mai bogat parfum dintre toate tipurile de miere care se fac la noi în țară. Este indicată în tot felul de probleme digestive, probleme renale și în afecțiunile urinare. Dar calitatea ei de preț ține de proprietățile deosebite ale polenului de tei. Mierea de tei are efect relaxant, calmant, poate fi consumată seara pentru un somn mai bun și are chiar proprietăți afrodiziace.

4. Mierea de flori de câmp sau fâneață

Este o miere bogată, cu o nuanță aurie-roșcată, mai consistentă decât mierea de tei și mult mai dulce. Are acțiune antiinflamatoare și antimicrobiană. Este recomandată în stările de convalescență, în perioadele de creștere la adolescenți sau în perioadele mai stresante.

5. Mierea de brad

Este o miere foarte rară și cu greu se găsește miere culeasă doar din pădurea de conifere. De obicei, este îndoită cu miere polifloră. Mierea de brad este recomandată celor care suferă de afecțiuni respiratorii și pulmonare, deoarece are efect calmant, expectorant și antiinflamator. Dacă se consumă cu tot cu fagure, are efect bronhodilatator.

6. Mierea de mană

Multă lume o confundă cu mierea de conifere, dar este de fapt culeasă de albine din rășinile și sucurile dulci de la fag, stejar și frasin. Mierea de mană se poate face doar primăvara devreme, când albinele nu prea au multe flori lângă pădure și nu găsesc suficient polen. Este o miere maronie negricioasă, cu un gust amărui, ușor caramelizat datorită conținutului foarte ridicat de minerale. Această miere are proprități antibacteriene de șase ori mai puternice decât mierea de brad, are un conținut ridicat de săruri minerale și enzime cu efect antibiotic.

7. Mierea de rapiță

Și acest soi de miere este unul special. Are o consistență cremoasă, o culoare alb-gălbuie și un parfum aparte. Are totodată un conținut mare de glucoză și se zaharisește mai repede decât alte tipuri de miere. Conține săruri minerale, oligoelemente care ajută la combaterea colesterolului și are proprietăți antibacteriene puternice. Ajută la regenerarea și menținerea pereților vasculari. De aceea, este recomandată persoanelor care au varice, tromboze, hemoroizi etc.

8. Mierea de floarea soarelui

mierea, balsam pentru ten și decolteu

Cu un gust foarte plăcut și delicat, această miere alungă oboseala și este recomandată în afecțiunile stomacului. Are proprietăți tonice și stimulează imunitatea, de altfel ca toate tipurile de miere, dar conține mai multe oligoelemente necesare refacerii energiei organismului decât alte tipuri de miere din flori.

9. Mierea de pin

Este unul dintre cele mai populare tipuri de miere din Grecia, alături de mierea din flori de portocal. Studiile făcute pe mai multe tipuri de miere au arătat că mierea de pin are calități antibacteriene deosebite și tratează infecția cu bacilul E. Coli. În plus, este o foarte bună sursă de potasiu. Conține și alte minerale precum calciu, fosfor, fier, magneziu și zinc în proporție mai mare decât mierea polifloră.

10. Mierea de Manuka

Este poate, cel mai scump dintre tipurile de miere rare. Mierea de Manuka are o singură sursă de proveniență și anume Noua Zeelandă și Australia. Albinele o prepară din nectarul florilor de Manuka, supranumit și arbore de ceai, un arbust care se găsește doar pe continentul australian sau pe insulele neozeelandeze. Mierea este închisă la culoare, vâscoasă, cu o ușoară aromă de zahăr caramelizat și mirt.

Spre deosebire de alte soiuri de miere, precum cea de salcâm, de mană sau de fâneață, mierea de Manuka are un compus special, denumit metilglioxal, cu proprietăți antibacteriene și vindecătoare specifice. În plus, are și o concentrație mai mare de peroxid de hidrogen, un alt compus care atacă bacteriile și microbii din organism.

Cercetările și studiile aprofundate din ultimii ani au demonstrat că mierea de Manuka activă, adică acea varietate cu o concentrație mare de compuși antibacterieni poate combate afecțiuni diverse pornind de la inflamațiile în gât, bolile stomacului și ale rinichilor, gastrita, ulcerele, infecțiile cu stafilococi și E coli, cu streptococi și salmonella.

Tipuri de miere mai puțin cunoscute

Mierea de fag este un bun supliment alimentar, care îmbunătățește sistemul imunitar și stimulează digestia.

Mierea de hrișcă este bogată în fier și, de aceea, este recomandată persoanelor anemice. Acest tip de miere conține mai mulți antioxidanți. În general, este o caracteristică a soiurilor mai închise la culoare.

Mierea de castan: aromă puternică, bogată în tanini și minerale, recomandată în anemie.

Mierea de zmeură: culoare foarte deschisă, aromă delicată, excelentă pentru regenerare și pentru afecțiuni ale ovarelor.

Mierea de mentă: deosebit de aromată, gălbuie, ușor consistentă, excelentă pentru stomac și digestie, dar și pentru relaxare.

Mierea din flori de portocal: delicată și parfumată, cremoasă, recomandată pentru efectul calmant și antispastic