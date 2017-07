S-au căsătorit, deși amândoi erau bolnavi în fază terminală. Ce s-a întâmplat după cinci ani

Povestea de iubire dintre doi tineri a fost comparată cu povestea filmului „Fault in Our Stars/ Sub aceeași stea”, ecranizat în 2014 după romanul cu același nume. Drama trăită de cei doi îndrăgostiți este identică aceleia din film.

La cinci zile de la moartea soțului ei, Katie Prager s-a stins și ea. Anunțul trist a fost făcut chiar de mama fetei, pe o rețea de socializare.

„Fiica mea a murit, liniștită, la ea acasă, înconjurată de familie, departe de spital, așa cum și-a dorit. Va fi o perioadă grea, dar mă consolez cu gândul că a trăit din plin viața până la 26 de ani”, a scris mama lui Katie pe Facebook.

Pe Katie și pe soțul ei i-a unit boala. Amândoi sufereau de fibroză chistică și, deși știau că sunt condamnați la moarte, asta nu i-a împiedicat să se căsătorească.

Katie și Dalton Prager s-au cunoscut pe Facebook în 2009. Au început să vorbească zilnic și, cu timpul, au realizat că s-au îndrăgostit. Doctorii i-au sfătuit să nu se întâlnească, din teama că Dalton ar putea să-i dea soției sale o boală infecțioasă, care ar putea fi fatală în cazul unui pacient cu fibroză chistică.

Dar Katie nu a ascultat de sfatul medicilor și s-a întâlnit cu Dalton. A luat virusul chiar de la prima întâlnire.

După doi ani de relație, cei doi s-au căsătorit și, în ciuda problemelor de sănătate, au fost fericiți timp de câțiva ani. Însă până într-o zi, când infecția a devenit extrem de agresivă și amândoi au fost internați și trecuți pe o listă pentru transplant de plămâni, dar în state diferite.

Amândoi au beneficiat de un transplant de plămâni însă, din nefericire, intervenția a eșuat în ambele cazuri.

Dalton a murit la scurt timp, într-un spital din Missouri. Familia a vrut să îl transporte în Kentucky, pentru a fi alături de Katie, dar nu a fost posibil. Până în ultima clipă, Dalton a vorbit pe FaceTime cu soția lui.

„Mi-ai dăruit cei mai frumoși ani din viață. Nu regret nimic. Aș da oricând 20 de ani de singurătate pentru cinci ani de viață alături de tine”, i-a spus Katie lui Dalton înainte să moară.

Cinci zile mai târziu, Katie Prager s-a stins și ea din viață. Tinerii aveau 26 și, respectiv, 25 de ani.

Foto – Shutterstock