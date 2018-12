Rona Hartner se păstrează pentru noaptea nunții: „Suntem caști și puri până atunci”

Rona Hartner a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul său francez. Herve este muzician, profesor de jazz, dj de muzică religioasă și face gospel electro. Cei doi s-au cunoscut în luna aprilie a acestui an și au stabilit să se căsătorească în aprilie 2019, ba chiar să devină părinți. Ceea ce ne-a surprins este decizia pe care cuplul a luat-o și anume, până în noaptea nunții, Rona și Herve au decis să nu aibă relații intime:

„Ne iubim foarte tare. Din ce în ce mai tare. E un foc de artificii care nu se mai termină… Noi nu trăim o relaţie. Suntem caşti, puri până la nuntă. E important să ne cunoaştem, restul va veni de la sine. Ne cunoaştem din aprilie şi ne căsătorim la anul, în aprilie. Am vrea să facem nunta pe Coasta de Azur, pe o peninsulă pe care m-a dus. El are un copil din prima căsătorie. Eu am o fetiţă. Mi-aş dori mult să adoptăm, în Franţa nu e o problemă. Dacă o să facem un copil după căsătorie, foarte bine. Dacă nu, aş vrea să adoptăm. E complicat să adopţi ca mamă singură”, a povestit Rona Hartner în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

Sursă foto: captură video, Arhivă