Rita Ora a dezvăluit că este bisexuală

Rita Ora nu s-a sfiit să vorbească despre orientarea sa sexuală și a recunoscut în fața întregii lumi că este bisexuală.

Rita Ora, în vârstă de 27 de ani, a dezvăluit că pentru noul său single, „Girls”, s-a lăsat inspirată de propria sa viață, iar versurile sunt pe cât se poate de grăitoare: „Îmi place să sărut fetele, fetele, fetele/Vin Roșu, îmi place să sărut fetele, fetele, fetele/ Sunt deschisă/ Sunt 50/50, n-o să mă ascund niciodată”. De asemenea, artista a mărturisit că și melodia lui Katy Perry, „I kissed a girl”, a fost o altă sursă de inspirație: „Cântecul lui Katy Perry mi s-a părut foarte distractiv și am vrut să fac și eu ceva tot în acea zonă. Pentru melodia asta au lucrat patru fete foarte sexy. Mi-am dorit să aduc aceste femei puternice împreună într-o colaborare.” Și pentru a elimina orice suspiciune, Rita Ora, care are o relație cu artistul Andrew Watt, a declarat cu dezinvoltură pentru publicația Mirror: „Am spus că sunt 50/50, dacă eram 70/30…Sunt 50/50 și nu voi ascunde asta. Nu voi ascunde cine sunt cu adevărat. Fac ce vreau și așa va fi întotdeauna! N-am mai fost niciodată atât de deschisă în cariera mea. Sunt foarte mândră de susținerea pe care am primit-o de la toți cei care au colaborat cu mine”.

Sursă foto: Instagram