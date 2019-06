Paul și Ruby McConnell au decis în doar o săptămână să își părăsească soții și să se căsătorească.

Iată cum a început totul.

La început, cei doi erau „prieteni”. De fapt de abia se cunoșteau. Întreaga lor prietenie a existat la colțurile unui târg de trei zile din ținutul Oregon, unde au lucrat.

„Paul și cu mine eram niște străini pentru această scenă de petreceri și lucram ca două albine pentru a face mașina să meargă. Eu lucram în tura de dimineață, la micul dejun, tăiam cartofi la stand, în timp ce Paul stătea deoparte și își bea cafeaua discutând cu alți oameni. Mai târziu în acea zi, el a lucrat la grătar, unde a făcut burgerii. Deși să lucrezi într-un spațiu atât de închis înseamnă să fii amabil unul cu celălalt, cu toată rotația staff-ului, de abia după trei ani am reușit să ne amintim numele”, a povestit Ruby.

S-au îndrăgostit după o privire lungă, aruncată peste masa de curățat cartofi.

„Până în ziua de azi nu îmi pot aminti ce a cauzat acea privire, dar îmi amintesc felul în care Paul s-a împiedicat, aproape vărsându-și cana de cafea și felul în care mi-am ținut mâna la gât. Unul dintre noi a spus ceva despre trădarea persoanelor bune din exterior”, și-a amintit femeia.

În acele momente, spune Ruby, nu s-a putut gândi decât la un lucru: „Poate este Paul. Poate după o viață de încercări de a face lucrurile să meargă cu alte persoane, cel cu care ar trebui să fiu a fost chiar în fața ochilor mei ani la rând. Poate a fost Paul”.

În acel moment, cei doi erau deja căsătoriți, dar niciunul nu era fericit. Mai mult, el avea copii.

După câteva zile, când soția și copiii lui erau plecați, Paul a invitat-o pe Ruby la prânz. Era prima dată când se întâlneau în afara târgului.

„Am știut că trebuie să fim împreună într-un fel în care ne durea să stăm despărțiți”, a subliniat femeia.

După prima noapte petrecută împreună, Ruby și Paul și-au dat seama că trebuie să pună capăt relațiilor cu actualii parteneri și să se poată iubi fără bariere.

Cu ajutorul prietenilor, Ruby și-a strâns lucrurile și a plecat de acasă, în timp ce soțul ei era plecat cu băieții în oraș. După 30 de minute a primit un mesaj lipsit de emoție din partea celui care îi fusese partener: „Bănuiesc că asta a fost” și de atunci nu au mai vorbit personal.

Paul i-a dat vestea soției sale în momentul în care aceasta s-a întors din vacanță.

„L-a forțat să le spună totul copiilor imediat în speranța că sentimentul de vină va fi prea mult pentru el și se va răzgândi. După ce a vorbit cu ei, iar ea tot nu voia să accepte că totul s-a terminat, a luat atitudine și i-a spus direct că nu e vorba de o aventură sau un flirt – intenționa să își petreacă restul zilelor alături de mine”, a mai spus Ruby.

După câteva săptămâni pe care le-au petrecut pe la prieteni, Ruby și Paul s-au mutat la casa lor.

„Viața a fost haotică în primele săptămâni în care am locuit împreună. Într-atât încât într-o zi, în drum spre casă, am fost atât de dezorientată încât a trebuit să dau ture prin cartier, nesigură de strada pe care acum locuiam. Și am avut atât de multe lucruri de învățat despre celălalt: când luăm cina, ce fel de filme ne-ar plăcea să vedem împreună și ce facem duminica dimineață. Ce ne-a surprins cel mai mult a fost să aflăm cât de nesemnificative sunt toate aceste lucruri când ești cu persoana potrivită”, a explicat ea.

După un an de când au realizat că se iubesc, cei doi s-au căsătorit. Au mai lucrat un an la târgul din Oregon, după care au renunțat definitiv, fericiți că amândoi au găsit ceea ce au căutat în toți acei ani.

„Anul acesta ne sărbătorim cea de a patra aniversare. Acesta este primul an când suntem liberi de bătălii legale și stăm bine din punct de vedere financiar – probleme care au cauzat câteva tensiuni și certuri între noi. (…) Părinții mei l-au adoptat pe Paul și copiii lui cu brațele deschise, în timp ce eu rămân o intrusă pentru familia lui. Nu am câștigat toate bătăliile. Căsnicia noastră este una fericită”, a completat Ruby.

Totuși, ea spune că cel mai dificil a fost să integreze copiii, care s-au mutat cu ei.

„Dar acum am devenit o familie”, a subliniat Ruby McConnell.

„Timpul ne-a oferit perspective. Fericirea, am învățat, schimbă totul, chiar dacă înseamnă că vei pierde totul mai întâi. Iar iubirea, în special cea care vine târziu în viață, lasă loc pentru adaptare, pentru prietenie și egalitate în parteneriat ce nu există de obicei în relații formate pe un stereotip despre cum ar trebui să fie viața. Este un fel de mulțumire ce se naște dintr-o relație în care ambii parteneri sunt împăcați unul cu celălalt. Și datorită acestui lucru este sustenabilă și expansivă”, a mai spus ea.

„Încă nu sunt sigură de ceea ce s-a întâmplat exact în acea zi la masa cartofilor, dar știu că nu aș schimba nimic. Și toate acele cupluri în vârstă care sunt căsătorite de 100 de ani? Au dreptate – când ți-ai întâlnit persoana, știi. După câțiva ani, Paul și cu mine ne ținem unul de celălalt și avem încredere că știm cine suntem atât individual cât și ca un cuplu. Am făcut ceea ce trebuia și știu că întotdeauna pot fi curajoasă iar el va fi acolo”, a concluzionat Ruby McConnell.

