Reacția emoționantă a unui băiețel, după ce a aflat că sora lui mai mică este grav bolnavă

Karisa Whisner era însărcinată în 20 de săptămâni, când a aflat o veste cutremurătoare pentru orice părinte. Fetița pe care urma să o nască are o malformație la inimă.

După ce a venit pe lume, micuța Maci a fost diagnosticată cu Sindromul hipoplastic cardiac stâng (HLHS), adică partea stângă a inimii nu se dezvoltă corespunzător. Ventriculul stâng, care ar trebui să pompeze sângele oxigenat în organism, este foarte mic, între acesta şi aortă existând un blocaj total. Cu alte cuvinte, fetița s-a născut doar cu jumătate de inimă.

În momentul în care Karisa a decis că este momentul să vorbească cu fiul ei de cinci ani despre boala surorii lui mai mici, nu se aștepta ca băiețelul să aibă o asemenea reacție. Femeia a povestit întâmplarea prin intermediul contului său de Facebook:

„Astăzi este ziua în care i-am împărtășit fiului meu că sora lui are un sindrom. Nu știu de ce nu am făcut-o până acum. N-am ascuns acest lucru, doar că nu am vorbit cu el despre asta. Probabil pentru că sora lui, Maci, este „la fel” încă. Pe măsură ce va crește, diferențele și dizabilitatea de care suferă vor deveni tot mai evidente și va exista o mare diferență între ea și ceilalți copii de vârsta ei.

Am știu că vom vorbi cu Jake despre asta la un moment dat, dar astăzi mi-a pus o întrebare care a deschis discuția noastră.

Jake a găsit în casă un magnet de la conferința la care am mers. M-a întrebat ce este, dacă are legătură cu faptul că Maci s-a născut cu jumătate de inima.

I-am răspuns că da și i-am explicat ce înseamnă sindrumul HLHS. I-am spus că lui Maci îi va fi greu să vorbească ori s-ar putea să nu vorbească niciodată ca noi, așa că este datoria noastră să o învățăm limbajul semnelor. S-ar putea, de asemenea, să-i fie greu să meargă, sau ar putea să se deplaseze cu ajutorul unor dispozitive ajutătoare. I-am explicat că îi va fi greu să învețe, să facă toate lucrurile pe care un om normal le poate face. Când va fi mai mare, ea va fi puțin mai diferită decât noi.

Citeam îngrijorarea în ochii lui mari și tocmai când mă pregăteam să îi spun că toate aceste lucruri o vor face specială pe sora lui, așa cum fiecare dintre noi suntem speciali în felul nostru, el m-a întrebat: <<Dar ea va vrea să se joace cu mine? Mă va iubi chiar dacă are doar jumătate de inimă?>>.

În acel moment, mi-am stăpânit cu greu lacrimile și i-am răspuns: <<Bineînțeles, Jake! Sora ta te va iubi mereu și va dori să se joace cu tine. Și cred că vei fi întotdeauna cel mai bun prieten al ei>>.

Apoi, Jake s-a dus spre pătuțul ei, a îmbrățișat-o și i-a spus că totul va fi în regulă atât timp cât îl va iubi și se va juca cu el. Ce răspuns perfect! Jake este micul nostru erou și, mai mult decât orice, este eroul lui Maci!”.

Citește și – Medicii și părinții erau gata să renunțe, dar fratele ei a început să cânte

Citește și – Motivul pentru care acest băiețel și-a lăsat părul lung a impresionat întreaga lume

Foto – Shutterstock