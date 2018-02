Răzvan Fodor suferă de depresie și anxietate de 6 luni

Răzvan Fodor este un artist foarte îndrăgit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind întotdeauna cu ușurință să cucerească publicul cu zâmbetul și sex-appealul său.

Însă, iată că toate aceste calități definitorii ale lui Răzvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va împlini vârsta de 43 de ani, trecând printr-o perioadă în care se confuntă cu stări anxioase și depresive: “Mă confrunt de 6 luni cu o depresie moderată și o anxietate crescută. Nu cred că este din cauza vârstei. Am căutat soluții, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentație și prefer să merg în continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditație și exerciții de respirație. Nu mai am răbdare, nu mai am toleranță să vorbesc cu psihoterapeuți pentru că am vorbit destul. Vreau o scurtătură. Eu vorbesc zilnic cu Irina, cu prietenii apropiați, cu persoane care au trecut prin asta, dar mi-e greu să mă mobilizez. N-am motivație să fac sport, deși am un abonament care mă așteaptă de un an de zile să-l consum.” – a declarat Răzvan Fodor în cadrul emisiunii Love is Fun de pe pagina de Facebook a revistei A List Magazine.

O altă problemă exasperantă a lui Răzvan Fodor este că în fiecare noaptă se trezește la ora 4:00 ca și cum ar avea un ceas interior care la ora respectivă îi sună: “În fiecare seară când mă trezesc scot telefonul și fac poză la ceas. Mereu mă trezesc undeva între 03:55-04:07. Aveam la un moment dat aproximativ 20 de poze în telefon, dar le-am șters că mă speriau. Mi-a zis cineva că este ora la care se trezește anxiosul și depresivul din oameni.” – a mărturisit Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor este căsătorit cu Irina Fodor, colega sa din Pro TV, din anul 2010 și au împreună o fetiță, pe Diana, în vârstă de aproape 7 ani.

Sursă foto: Facebook