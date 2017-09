Raluca Zenga, opt destinații de vacanță

Pentru că soțul ei, antrenorul de fotbal Walter Zenga e deocamdată liber de contract, Raluca Zenga a organizat o vacanță de vară maraton, care a inclus opt destinații.

Raluca și Walter Zenga s-au plimbat din Praga până în Mykonos, iar acum sunt în București – fiecare pregătindu-și noi proiecte profesionale – Walter Zenga ar putea deveni antrenorul echipei naționale de fotbal a României, iar Raluca și-ar relua activitatile socialo-modene-scriitoricești odată ce ar reveni acasă (Raluca Zenga a lansat în iunie primul volum de poezii, intitulat „Dragostea 3D“). Până atunci, cei doi savurează încă amintirea zilelor de vacanță, în care și-au încărcat bateriile.

Prima destinație a fost Praga, la concertele Guns’n’Roses și Biffy Clyro, două dintre trupele preferate ale Ralucăi. „În Praga am descoperit un oraș fermecător, în al cărui centru vechi am petrecut ore plimbându-ne printre clădirile în stil baroc, bisericile medievale gotice și admirând accentele Art Nouveau. Am cedat până la urmă asaltului de trdelnik (kurtos kalacs local) umplut cu înghețată“, a povestit Raluca Zenga.

Dupa Praga, familia Zenga a optat pentru alte excursii precum: Milano, Barcelona, Ibiza și Budapesta. Și pentru că au vrut să petreacă și puțin timp în doi, soții Zenga au lăast copiii acasă (pe Samira, de 7 ani, și pe Walter Jr., de 5 ani) și ales ca destinație de relaxare insula Mykonos, iar începutul toamnei i-a prins în Anglia și Scoția.

