Pulovere la moda in sezonul toamna-iarna 2017-2018

Iata care sunt puloverele pe care le poti purta in aceasta iarna daca vrei sa compui tinute actuale!

Podiumurile sezonului le-au prezentat in fel si chip – de la puloverele supradimensionate, lungi, la cele scurte si loose fit. Si cum acest sezon se bazeaza suficient de mult pe piesele a caror principala caracteristica trebuie sa fie confortul termic, si garderoba ta trebuie modificata intocmai. Fie ca preferi modele supradimensionate sau cu broderii romantice, colorate ori simple, avem cateva propuneri cosy, dar suficient de stylish cat sa poata fi folosite ca piese-focus in outfiturile tale casual ori office.

Colorat

Puloverul care iti va anima tinutele in zilele mohorate si pe care te poti baza pentru a-ti asigura buna-dispozitie. Poarta-l cu jeansi, pantaloni din stofa drepti, trei sferturi, si botine ori cu o fusta mini din denim.

Shop now: departmentstore.ro, 89,9 lei

Office

E varianta optima atunci cand vrei sa compui un outfit de birou stylish. Poarta-l cu camasi cu gulere proeminente ori, in cazul in care iti doresti o combinatie imprevizibila, alege sa-l porti cu o maleta intr-o culoare vibranta, cum e oranjul.

Shop now: departmentstore.ro, 99,9 lei

Cardiganul

Poarta-l cu orice, integreaza-l atat in tinutele casual, cat si in cele office. E poate cea mai versatila piesa din garderoba ta de sezon. Daca iti doresti un look feminin, mixeaza-l cu o rochie cu print floral, midi, si cu cizme.

Shop now: departmentstore.ro, 179,9 lei

Dungi

Acest pulover va face din orice tinuta una sic. Poarta-l cu jeansi cu talie inalta, cu rochii din denim lungi, midi ori mini si, ca in varianta de mai jos, poarta-l cu o bereta ori o basca.

Shop now: departmentstore.ro, 89,9 lei

Cosy

Modelul acestui pulover iti permite sa-l porti atat in tinute casual, cat si in unele pentru birou, in ambele cazuri, vei obtine look-uri relaxate. Poarta-l cu pantaloni office ori cu jeansi, daca doresti sa jonglezi cu contraste, mizeaza pe o camasa alba.

Shop now: departmentstore.ro, 179,9 lei