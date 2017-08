Prințesa Diana, dezvăluiri intime difuzate într-un nou documentar

La 20 de ani de la moartea sa, Prinţesa Diana stârnește încă emoții! O serie de înregistrări video în care Lady Di vorbește despre mariajul său eșuat, dar şi despre lipsa de susținere din partea Reginei Elisabeta a II-a, sunt difuzate în cadrul documentarului „Diana: In her own words/ Diana: în propriile ei cuvinte”.

Extrem de sincere, confesiunile Dianei au fost filmate chiar în Palatul Kensington între anii 1992 şi 1993 de Peter Settelen, profesorul ei de dicție. Prinţesa vorbeşte despre căsnicie, viaţa intimă şi mai ales despre neîmplinirile alături de Prințul Charles.

Urmărită de milioane de oameni din lumea întreagă, nunta regală din 1981 este descrisă de Diana drept ziua cea mai neagră a vieţii ei, un început pe măsura căsniciei lipsite de dragoste pe care a avut-o cu Prințul Charles.

„Refuz să fiu singurul Prinț de Wales care nu a a avut o amantă”, i-ar fi spus Prințul Charles lui Lady Di. Diana povestește și că a întrebat-o plângând pe Regina Elisabeta ce ar trebui să facă. „Nu știu ce ar trebui să faci. Charles este o cauză pierdută”, ar fi fost răspunsul ei.

Ea vorbește, de asemenea, despre suferința trăită alături de soțul ei, cu care aproape nici nu avea relații sexuale și pe care îl întâlnise înainte de căsătorie doar de 13 ori.

„Ne-am întâlnit de 13 ori înainte să ne căsătorim. Eu am fost crescută să cred că, atunci când te logodești cu cineva, îl iubești”, sunt cuvintele Prințesei de Wales.

Lady Di povestește în cadrul aceluiași documentar că se gândea să fugă de la Palatul Buckingham încă din anii ’80 cu bodyguardul ei Barry Mannakee, de care s-a îndrăgostit și care a murit în 1987 într-un accident de motocicletă. Mai târziu, ea sugerează că iubitul ei ar fi putut fi „eliminat”.

Aspru criticat de apropiaţii şi familia Dianei, documentarul este difuzat de programul britanic Channel 4. O parte dintre înregistrări au fost difuzate deja în 2004, ca parte a unui documentar american difuzat de NBC, însă nu și părțile în care Prințesa vorbește despre aventurile moștenitorului coroanei britanice.

Recent, un alt post de televiziune britanic a difuzat un documentar în care prinţii William şi Harry vorbeau deschis pentru prima dată despre mama lor.

Foto – Northfoto