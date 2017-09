Prima zi de școală în Anglia pentru fetița unui român. Cum a fost întâmpinat la școală

Ionuț Neacșu este român, dar lucrează în Anglia, unde l-a urmat și familia lui.

Bărbatul are o fetiță care a început anula cesta clasa zero, în Regatul Unit și a fost impresionat de primirea de care a avut parte la școală.

Părinții au primit un cadou constând într-un bilețel, un șervețel și un plic de ceai. Ionuț a transcris pe pagina lui de Facebook conținutul biletului:

“Draga parinte,

Iata un mic ”cadou” pentru tine intrucat iti lasi copilasul cel drag astazi, pe mana noastra, in prima lui zi de scoala. Dupa ce vei ajunge acasa si-ti vei sterge lacrimile cu acest servetel, te rugam sa-ti faci un ceai cald si sa te relaxezi. Aminteste-ti ca vom lucra impreuna si vom da tot ce e mai bun pentru binele copilului tau.

Multumim pentru ca ti-ai insotit copilul, la inceputul acestui an atat de important pentru el. Vom face tot ce ne sta in putere, zi de zi, pentru a fi un bun ghid copilului tau in explorarea acestei lumi frumoase, ce abia incepe pentru el.

Ne vedem dupa-amiaza.

Cu dragoste, din partea dnei X si a dnei Y”

El a adăugat: ”Un inceput de zi noroasa, si cateva cuvinte ce fac sa risipeasca norii aducerii aminte ca intrarea in “viata”, se face cu prima zi de scoala. Copilaria n-a plecat nicaieri… Nu inca.”

Foto: Facebook / Ionuț Neacșu