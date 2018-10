Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de doi cercetători pentru metoda inedită de tratare a cancerului

Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de doi cercetători pentru modul inedit de tratare a cancerului, chiar și în formă agresivă.

Premiul Nobel pentru Medicină le-a fost acordat americanului James P. Allison, în vârstă de 70 de ani, şi japonezului Tasuku Honjo, în vârstă de 76 de ani, pentru cercetările lor legate de imunoterapie, ce s-a dovedit extrem de eficientă în tratarea cancerului, conform Digi24.

„Stimulând capacitatea sistemului nostru imunitar de a ataca celulele canceroase, laureaţii premiului Nobel de anul acesta au stabilit un nou principiu pentru vindecarea cancerului”, a spus Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm.

Cei doi cercetători au lucrat separat pentru o cauză comună: aceea de a stimula sistemul imunitar să „neutralizeze micro-organisme străine”, după cum au precizat membrii juriului.

„Visam la asta dar nu credeam că se va realiza. Mi s-a părut prea mult”, a mărturisit James P. Allison, profesor de imunologie de la Centru pentru cancer de la Universitatea din Texas.

Acesta, împreună cu Tasuku Honjo, profesor la Universitatea din Kyoto, au câștigat și în 2014 premiul Tang, versiunea asiatică a Nobelului.

Premiile Nobel au fost create de savantul suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, care, a prevăzut în testamentul său faptul că imensa sa avere va fi împărțită “sub formă de premii celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanității”.

Primele premii Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901, după moartea creatorului lor. Ele constau din: o medalie, o diplomă și o sumă mare de bani.

Câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică

Premiul Nobel pentru Fizică a fost câștigat de Arthur Ashkin, inventatorul pensetei optice, Donna Strickland, a treia femeia din lume care primește această distincție, și Gérard Mourou, părintele științific al laserului de la Măgurele.

„Acum 30 de ani am inventat o tehnologie folosită practic în toate laserele din lume, o tehnologie de amplificare prin care lumina laserului să fie foarte, foarte intensă. Am fost în Statele Unite timp de 30 de ani, apoi m-am stabilit înapoi în Franţa. La un moment dat, Comisia Europeană era în căutarea unui mare proiect ştiinţific. Am propus atunci acest proiect de creare a unei Infrastructuri pentru Lumina Extremă, ELI. În 2005, 2006. România are o tradiţie în fizica nucleară, sunteţi foarte puternici în domeniu şi sunteţi foarte respectaţi în lume, şi ne-am gândit că am putea studia pentru prima oară fizica nucleară cu ajutorul laserilor de foarte mare intensitate” a declarat fizicianul pentru TVR.

Anul acesta nu va fi acordat Premiul Nobel pentru Literatură, ca urmare a scandalului de hărțuire sexuală în care a fost implicată una dintre membrele juriului. Totuși, numele celor care au câștigat aceast premiu va fi anunțat în 2019.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunţat vineri, la Oslo.

