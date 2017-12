Povestea bărbatului care i-a cumpărat o cafea unui necunoscut şi, fără să ştie, i-a salvat viaţa

Glen Oliver, un bărbat din Statele Unite, are un ritual ceva mai neobişnuit… în fiecare dimineaţă, când bărbatul merge la cafeneaua pe care o are în drumul său spre serviciu, el plăteşte o cafea în plus, pe care angajaţii localului să le-o ofere gratuit cuiva, pe parcursul zilei.

Bărbatul nu a fost interesat să afle niciodată cui oferă angajaţii cafeaua pe care el o plăteşte, dar a avut o singură cerinţă specială – ca identitatea sa să rămână necunoscută, iar angajaţii să le ureze omenilor care primesc cafelele “O zi minunată”.

Gestul care avea să salveze o viaţă

Într-o zi obişnuită, când citea ziarul local, Glen a dat peste un anunţ care îi era adresat. “Pentru necunoscutul care mi-a plătit cafeaua şi mi-a urat să am o zi minunată“, aşa începea anunţul.

“Vreau să ştii că prin gestul tău mic, dar foarte frumos, mi-ai salvat viaţa. Am doar 30 de ani, dar eram pe punctul de a mă sinucide într-o dimineaţă, când am intrat în cafenea şi m-am aşezat la rând. După ce am comandat cafeaua şi angajatul cafenelei mi-a spus că nu trebuie să o plătesc, că este deja plătită de un anonim, şi după ce mi-a mai urat şi << O zi minunată >> am ştiut că acela este un semn de la Dumnezeu. Am ştiut că e o prostie să mă gândesc să-mi iau viaţa… Tu m-ai salvat! Tu mi-ai redat bucuria de a trăi, probabil fără să-ţi dai seama cât de mult contează de fapt gestul tău. Nu am cuvinte să-ţi multumesc“.

Acela a fost momentul în care Glen şi-a dat seama de importanţa gestului său banal şi cât de mult contează să faci o faptă bună, indiferent cât de mică este aceasta. Bărbatul cumpără şi în ziua de azi o cafea în plus şi spune că va face asta pentru tot restul vieţii sale.

Foto – pixabay.com