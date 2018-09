Orașul în care oamenii au ales o pisică pentru postul de primar

Oamenii au decis să pună în funcția de primar al orașului o pisică. În Omena, locuitorii s-au săturat de politicieni corupți și au ales să fie conduși de patrupede.

De acum, orășelul din Michigan, Statele Unite, va fi condus de o pisicuță numită Sweet Tart (Tartă Dulce). Ba chiar mai mult, la alegeri au intrat în cursă doar animale.

Potrivit revistei People, cei care au candidat pentru funcția de primar al orașului Omena au fost: două pisici, un păun, o găină, o capră și 13 câini.

Sweet Tart, în vârstă de 9 ani, a primit cele mai multe voturi din partea locuitorilor și este acum primar în Omena.

„Reprezint tot ce este mai bun în Leelanau County cu tartă dulce cu cireșe. Am experiență în guvernare/ supervizare în gospodărie. Și cum am fost vice primar timp de trei ani și mi-am îndeplinit toate îndatoririle, știu că mă pot descurca foarte bine în poziția de primar”, a scris Sweet Tart în profilul candidatului, explicând de ce merită să fie primar.

Sweet Tart is a cat and the mayor of a small Michigan town https://t.co/af9eUDyL1K pic.twitter.com/nzGqK4qyET

— Jezebel (@Jezebel) July 25, 2018