Ora de iarnă 2018, despre care se spune că nu va mai fi obligatorie, se va actualiza în curând și românii vor fi nevoiți să își modifice din nou ceasurile.

Ora de iarnă 2018 ar putea fi ultima din istoria schimbării orelor de la regimul de vară, la cel de iarnă, dacă se aprobă proiectul de lege al Comisiei Europene. Românii vor avea opțiunea de a alege după care oră vor să-și planifice orarul zilnic, la fel ca toate statele membre.

Ţările din UE funcționează în prezent după trei fusuri orare diferite: ora Europei de Vest (Irlanda, Portugalia, Marea Britanie), ora Europei Centrale (17 ţări) şi ora Europei de Est (Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania şi România).

Trecem la ora de iarnă 2018 și dormim mai mult

Ca în fiecare an, ora se va schimba în ultima duminică din luna octombrie. Ora de iarnă 2018 se schimbă în data de 28 octombrie, atunci când vom da ceasurile cu o oră înapoi și ora 4:00 va deveni ora 3:00.

Un prilej de bucurie pentru toți românii, pentru că atunci când vom trece la ora de iarnă 2018, vom dormi cu o oră mai mult.

Când va fi cea mai lungă noapte 2018

Începutul iernii astronomice va fi marcată, așa cum se întâmplă anual, odată cu solstițiul de iarnă. Cea mai lungă noapte 2018 va fi în preajma zilei de 21, mai exact în noaptea spre 22 decembrie, la 00:23, conform Observatorului Astronomic.

Astfel, la acea dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute. De atunci până la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.

De ce se trece de la ora de iarnă la ora de vară

Ora de iarnă este ora oficială, legată de ora astronomică, acoperind calendaristic perioada cuprinsă între lunile noiembrie a unui an și martie a anului următor. Acest sistem are scopul de a profita din plin, cât mai mult timp, de lumina Soarelui, și de a ne desfășura cât mai multe activități pe lumină pentru a economisii energia electrică necesară iluminatului.

Pentru că mulți au contestat eficiența acestor schimbări, Comisia Europeană a propus ca statele membre să renunțe la această metodă și de a-și alege singuri dacă vor să rămână la ora de iarnă sau la ora de vară.

Conform acestei propuneri, ultima schimbare ar avea loc pe 31 martie 2019 și până în aprilie, fiecare teritoriu să își comunice decizia. Totuși, cei care au ales ora de vară și vor să revină la ora de iarnă, au timp să se răzgândească până în 27 octombrie 2019.

