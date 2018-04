A murit Viorica Batan. Cântăreața de muzică populară s-a stins din viață chiar de ziua sa

Viorica Batan, interpretă de muzică populară foarte apreciată, a murit la vârsta de 67 de ani. Artista s-a stins din viață la Spitalul Bagdasar, unde se afla internată de mai multe zile, duminică, de Florii, chiar de ziua numelui său.

Viorica Batan, dincolo de muzică, a fost și asistentă medicală la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală. Din păcate, artista de muzică populară nu avea copii, însă purta sentimente deosebite pentru medicul Alexandru Sandu pe care-l considera băiatul său de suflet. Acesta a oferit o declarație înduioșătoare despre decesul artistei: “Acum vreo 10 ani i-a fost depistat un cancer la sân. S-a operat, apoi, a făcut un fibrom la uter. A suferit o nouă intervenție prin care i s-a scos uterul. L-a scurt timp a făcut lichid în burtă, apoi s-a extins boala în abdomen. E dureros pentru mine, a fost ca o mamă pentru mine. Ea nu a avut copii, cu mine se purta ca și cum eram băiatul ei. A luptat foarte mult să trăiască. A făcut citostatice, radioterapie, le facea la spitalul la care lucram amândoi. Am fost colegi 10 ani la spital. Apoi a făcut două accidente vasculare cerebrale, iar dupa al treilea i-a paralizat partea dreaptă. S-a stins de Florii, la ora 18.00 a fost declarat decesul. Era internată la Spitalul Bagdasar, eram acolo, s-a stins în fața mea. M-am dus cu flori la ea, în salon mai erau soțul și sora ei. S-a uitat la mine și s-a stins. E dureros, e greu pentru mine. Mi-e greu să vorbesc. Ea a fost ca o mamă pentru mine. Tot cu ea am fost și la emisiuni tv, am cântat, m-a ajutat si m-a sprijinit în tot”, a declarat Dr. Alexandru Sandu pentru Wowbiz.

Sursă foto: Libertatea