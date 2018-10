Motivul pentru care Nicole Kidman și Tom Cruise nu au avut niciodată copii biologici

Nicole Kidman și Tom Cruise au fost soț și soție timp de 11 ani, în 2001 cei doi divorțând și continuându-și viața pe drumuri diferite. Cu toate că amândoi iubeau copiii și-și doreau să fie părinți, aceștia nu au avut un copil biologic împreună, ci au ales la momentul respectiv să înfieze o fetiță, pe Isabella, care astăzi are 24 de ani, și un băiețel, pe Connor, în prezent în vârstă de 23 de ani. Nicole Kidman a dezvăluit anul trecut, pentru prima oară, care a fost motivul pentru care nu a avut un copil împreună cu Tom Cruise, cu toate că știm prea bine că ambii actori, ulterior, au devenit părinți biologici.

Nicole Kidman, 51 de ani, și Tom Cruise, 56 de ani, s-au cunoscut la audițiile pentru ”Days of Thunder”, pe vremea aceea actrița având doar 22 de ani. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, dar și chimie, Nicole declarând în urmă cu mai mult timp că atunci când l-a atins întâia oară pe Tom Cruise, în timpul primului salut, s-a simțit ca și cum ar fi fost electrocutată. Ei bine, la câteva luni după acest moment cei doi s-au căsătorit.

Ceea ce, însă, mai puțin știm despre celebrul cuplu este motivul pentru care cei doi nu au devenit niciodată părinți, în ciuda faptului că au stat 11 ani împreună și au înfiat doi copii. Ei bine, Nicole Kidman a făcut marea dezvăluire și a oferit răspunsul mult așteptat. La nici un an de când s-au căsătorit, Nicole a rămas însărcinată cu primul lor copil, însă a fost vorba de o sarcină extrauterină: ”Din momentul în care eu și Tom ne-am căsătorit, am vrut să am copii. Dar am pierdut un bebeluș în prima parte a sarcinii, ceea ce a fost de-a dreptul traumatizant.” – a mărturisit Nicole Kidman pentru revista Tatler.

Aceasta nu a fost singura dată când Nicole Kidman și Tom Cruise puteau deveni părinți. Mulți ani mai târziu, frumoasa actriță a rămas din nou însărcinată însă a făcut avort spontan, întâmplarea petrecându-se chiar în perioada în care Tom Cruise i-a intentat proces de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile”. În plus, chiar dacă niciodată nu au dezvăluit motivul real al divorțului, gurile rele spun că nu doar faptul că nu au putut deveni părinți i-a îndepărtat, ci și religia diferită a celor doi actori i-a condus într-un final pe căi separate. Punctăm că Tom Cruise este adept al Bisericii Scientologice, în timp ce Nicole Kidman nu a dorit niciodată să adere la această controversată formă religioasă.

Sursă foto: Hepta