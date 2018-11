Motivul pentru care Demi Lovato a şters-o pe Selena Gomez de pe Instagram

Demi Lovato își dorește să evite orice relație nepotrivită

Potrivit presei internaţionale, cântăreaţa Demi Lovato „vrea să se concentreze mai mult asupra sa și să evite orice relație dificilă”, a declarat o sursă pentru Entertainment Tonight, potrivit Daily Mail. Se pare că, Demi își dorește să se înconjoare doar de oamenii care îi susțin obiectivele și să evite orice relație nepotrivită. Aceasta vrea să crească pe plan emoțional și să se maturizeze în acest sens.

Demi Lovato a adoptat un stil de viață cu totul nou

Viața lui Demi Lovato s-a schimbat foarte mult după episodul supradozei din luna Iulie a acestui an: „Demi este fericită și sănătoasă. Cele 90 de zile de reabilitare i-au transformat viața.”, a declarat o sursă pentru ET Online. Se pare că Demi a adoptat un stil de viață cu totul nou, are un antrenor care o susține puternic și se înconjoară cu oameni care îi susțin stilul de viață: „Ea îi evită pe cei din cercul social care i-au susținut stilul de viață precar. Demi merită un partener care o va ajuta să trăiască o viață curată, iar familia și prietenii ei simt că ea alege prieteni mai potriviți.”

Demi Lovato a ieșit luna aceasta de la centrul de dezintoxicare, unde a fost internată timp de 90 de zile, după ce era să își piardă viața din cauza unei supradoze. Artista s-a luptat cu dependența de droguri, de-a lungul anilor.

Sursă foto: Northfoto.com