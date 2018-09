Demi Lovato a scos la vânzare casa în care aproape și-a pierdut viața

Cântăreața Demi Lovato a decis să își vândă vila din Hollywood în care aproape că și-a pierdut viața în urma unei supradoze. Artista ar fi scos casa la vânzare pentru suma de 9.495 milioane dolari, notează TMZ.

Se pare că Demi ar fi achiziționat această proprietate în septembrie 2016 cu 8.3 milioane dolari.

În această casă Lovato a luat o supradoză în urma căreia aproape și-a pierdut viața. Paramedicii i-au administrat Narcan, un antidot folosit în caz de supradoză, după ce a fost găsită inconștinetă de un membru al echipei sale.

Vedeta în vârstă de 26 de ani a petrecut uermătoarele 10 zile în spital, însă de atunci s-a internat într-un centru de reabilitare unde luptă cu depdendența sa de alcool și droguri.

Demi a avut mai multe probleme cu această casă.

În ianuarie 2017, a fost în pericol să fie dărâmată de o parte a muntelui după ce o furtună puternică a compromis pământul. Un morman de pământ a căzut chiar pe aleea sa.

Proprietatea are 5.546 metri pătrați, patru dormitoare și cinci băi.

Foto: Casa pe care Demi Lovato a scos-o la vânzare (Northfoto)

Când se afla în spital, artista a făcut o declarație emoționantă pe Instagram.

„Întotdeauna am fost transparentă privind problemele mele cu dependențele. Ceea ce am învățat este că această boală nu este ceva ce dispare sau se stinge în timp. Este ceva ce trebuie să continuu să previn și încă nu am învins-o. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață și bine. Pentru fanii mei, sunt mereu recunoscătoare pentru toată dragostea și suportul din aceste ultime săptămâni. Gândurile voastre pozitive și rugăciunile voastre m-au ajutat să trec prin aceste momente dificile”, a scris Demi pe Instagram.

„Voi continua să lupt”, a încheiat cântăreața.

