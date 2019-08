Exclusiv. Randy Fenoli, specialistul în rochii de mireasă de pe TLC, te învață cum să-ți alegi rochia perfectă și ce să faci pentru o nuntă de vis

Randy Fenoli, unul dintre ce mai cunoscuți specialiști internaționali în moda pentru mirese, și gazda emisiunii "Say Yes to the Dress" (Rochia Perfectă) de pe TLC, ne-a acordat un interviu în exclusivitate și ne-a vorbit despre pașii pe care orice viitoare mireasă ar trebui să-i urmeze în căutarea rochiei perfecte.