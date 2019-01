Ioana Filimon, Miss România 2016, concurentă în emisiunea „Ferma”: „Nu sunt doar fata care e miss”

Ioana susține că aparențele înșală și că nu este doar o fată care a câștigat un concurs de miss. Ea se descrie a fi o persoană altruistă și pregătită pentru orice provocare.

„Unii oameni mă percep ca pe o fată care nu știe să facă nimic. Dacă am câștigat concursuri de Miss, cred că doar aparențele contează. Am fost judecată că am buze mari și unii spun că sunt injectate, dar sunt reale. Sunt mai mult de atât. Sunt o persoană bună, chiar îmi place să îi ajut pe ceilalți fără să primesc ceva în schimb”, a declarat Ioana Filimon pentru UNICA.

„La Ferma vreau să demonstrez că nu sunt doar fata aceea care este miss, care stă și zâmbește. Nu am nicio problemă să muncesc, să fac curat la porci, nu am atitudine de divă sau prințesă. Lumea crede că sunt încrezută și mi-ar plăcea ca ceilalți să vadă o altă parte a mea, nu doar că știu să zâmbesc, să pozez și că am coroană pe cap”, a mai afirmat frumoasa brunetă.

Cine este Ioana Filimon

Miss România 2016 vine din Timișoara, este plină de energie și este mereu cu zâmbetul pe buze. În urmă cu câțiva ani, participarea la competiții de frumusețe a reprezentat șansa de a se muta în București. În spatele carierei de modeling este o tânără pasionată de mediul în care trăiește și de soluții sustenabile pentru viitor.

Ioana Filimon a terminat Facultatea de Protecția și Ingineria Mediului și spune despre ea că vrea să demonstreze că poate face față oricărei situații.

În octombrie 2018, ea a câștigat concursul Miss Global Model of the World ce s-a desfășurat în Antalya, reușind să învingă alte 25 de concurente.

Schimbări în noul sezon „Ferma”

Acest nou sezon al emisiunii „Ferma” promite să intensifice experiența concurenților și a telespectatorilor prin intermediul surprizelor, al probelor fizice mult mai intense și al provocărilor cu care se vor confrunta. Reality show-ul va fi filmat în munții din România, pe parcursul iernii și nu numai.

Cei 18 concurenți provin din medii sociale diferite și au varii profesii, personalități puternice și sunt pe cale să-și testeze propriile limitele.

Ioanei Filimon i se vor alătura în această aventură Claudia Pavel, Jorge, Vali Bărbulescu, Carmen Negoiță, Remus Boroiu, Otilia, Geanina Ilieș, Ame Călin, Diana Belbiță, Florin Pastramă, Marius Crăciun, Emil Rengle, Otniela Sandu, Brighitte Năstase, Kamara, Silviu Tolu și Cătălin Moroșanu.

Acest sezon va fi prezentat de Mihaela Rădulescu și Cristian Bozgan.

Sursă foto: PR