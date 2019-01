Mirela Vaida își ia rămas bun de la telespectatori! Vedeta fost anunțată că nu îi va mai fi înnoit contractul de la Antena 1

Mirela Vaida a fost nevoită să părăsească trustul

7 ani a petrecut Mirela Vaida în „familia Antenei 1”, din care 5 a condus clasamentul audiențelor cu emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, iar acum aceasta a fost nevoită să părăsească trustul. Potrivit, Libertatea.ro, contractul vedetei a expirat anul trecut și nu a mai fost prelungit și deși, au existat unele promisiuni, acestea nu s-au mai concretizat. Anul trecut, Mirela Vaida a fost gaza emisiunii „Totul pentru dragoste la bine și la greu”, care a suferit mai multe modificări în decurs de câteva luni, nu s-a bucurat de mare succes, și în cele din urmă, a fost retrasă din grilă. Odată cu ea, Mirela Vaida și-a luat rămas bun de la telespectatori!

Deși este gravidă în 7 luni, Mirela Vaida se află în promovare cu piesa „Underground”, cu care participă pe 27 ianuarie la semifinala Eurovision, care are loc la Iași.

Mirela Vaida a confirmat despărțirea de Antena 1

„E adevărat. Nu mai am contract cu Antena 1, în acest moment. După 7 ani de emisii live, zilnic, cu câteva mici perioade de repaus, atunci când am născut, acum sunt liberă de orice angajament. Au fost 7 ani extrem de frumoși, fructuoși, plini de experiențe și de satisfacții profesionale, însă am avut și parte de câteva experiențe neplăcute în ultima perioadă, în ceea ce privește formatele TV care mi-au fost date. Lucrul acesta m-a obosit, m-a dezamăgit chiar. Oricât de bun, de experimentat ar fi un prezentator, nu poate salva o emisiune prost poziționată în grilă, în care rolul prezentatorului e minimizat la maximum. Am decis să mă retrag o perioadă, să-mi văd de casă, de copii și de sarcină, să mă odihnesc și să petrec timp alături de copii și de familie”, a declarat pentru Libertatea, Mirela Vaida.

Sursa: Libertatea.ro

Sursa foto: Libertatea.ro