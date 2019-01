Mihai Bobonete a fost operat de urgență. Care este starea de sănătate a actorului de comedie

Mihai Bobonete, cunoscut drept „Bobiță”, din serialul „Las Fierbinți”, a fost suspus unei intervenții chirurgicale. Actorul a oferit detalii despre această operație chiar pe pagina sa de Facebook.

Mihai Bobonete va rămâne internat până joi într-o clinică privată

Mihai Bobonete a fost operat de urgență la o clinică privată, vineri, 18 ianuarie, după ce – cu o zi înainte – actorul povestea că a cântat împreună cu copiii, în drum spre școală și grădiniță, potrivit Știrileprotv.ro. Actorul a scris pe pagina sa de Facebook că a suferit de „pneumotorax” (o acumulare de aer în spațiul dintre plămâni și peretele toracic). Acum, starea sa de sănătate este stabilă, însă va mai rămâne internat până joi, iar din păcate acesta nu va mai putea juca în unele spectacole din străinătate.

„Azi e duminică, e o zi minunată, credeți-mă pe cuvânt, știu exact ce spun. Este ziua în care m-am trezit la 5 dimineață și nu mai simțeam nimic, am crezut că sunt mort, atât de bine mă simțeam. Nu mai simt tubul în mine, am avut un tub băgat printre coaste, în pleură, și ieri, la 24 de ore de la intervenție, corpul meu a avut mare răfuială cu jumătatea aia de metru de plastic băgată în mine, dar azi, azi e bine, parcă să zic eu că pare a fi o zi fără morfină.

Am păpat o bănănică, un iaurțel, fac pipilică, m-am spălat nițel, sunt dat cu spray, gata de somn iar. Scuze, dacă v-am deranjat, ce aș vrea să rețineți este că viața e minunată și că durerea este suportabilă în orice formă a ei, dar te face cu memeaca. Am suferit un Pneumotorax masiv și din această cauză sunt internat până joi, nu pot zbura la Paris și Bruxelles unde urma să am spectacole în weekendul viitor. Îmi pare rău, dar Florin Lazăr organizatorul, împreună cu Văncică, sunt convins că vor lua cea mai bună decizie în ceea ce vă privește și ne privește”, a scris Mihai Bobonete pe contul lui de Facebook .

Sursa foto: Facebook-Bobonete Mihai