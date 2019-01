Melania și Donald Trump au fost nominalizați la premiile „Zmeura de Aur”

Johnny Depp, Will Farell, John Travolta și Bruce Willis se numără printre cei nominalizați la „Zmeura de Aur”

Donald Trump a mai câștigat un premiu „Zmeura de Aur” în anul 1991, pentru rolul jucat în filmul „Gosts Can’t Do It” , iar acum a primit nominalizarea pentru „Cel mai prost rol principal masculin”, pentru imaginile de arhivă din documentarele „Death of a Nation” și „Fahrenheit 11/9”, regizate de Dinesh Dsouza și Michael Moore. Pentru aceeași categorie au mai fost nominalizați și actori precum: Johnny Depp, Will Farell, John Travolta și Bruce Willis. Donald Trump a mai primit o nominalizare și pentru „Cel mai nefericit cuplu de pe marele ecran”. De asemenea, și Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a fost nominalizată pentru apariția în documentarul „Fahrenheit 11/9”, însă la altă categorie.

Anul acesta, la premiul „Zmeura de Aur”, pentru cel mai prost film au fost nominalizate: „Gotti”, „The Happytime Murders”, „Robin Hood”, „Winchester” și „Holmes& Watson”.

Cea de-a 39-a ediție a galei premiilor „Zmeura de Aur” (Razzie Awards) va avea loc cu o zi înainte de ceremonia Oscarurilor, pe 23 februarie. Nominalizații și câștigătorii premiilor „Zmeura de Aur” sunt votați online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, din 24 de state, care pot achiziționa un statut de membru pentru suma de 40 de dolari.

Premiații „Zmeurei de Aur” vin rareori să își ridice premiile. O excepție notabilă a făcut-o Sandra Bullock, care a primit titlul de „Cea mai proastă actriță”, în 2010, pentru „All About Steve”, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru „The Blind Side”.

Sursa foto: Hepta.ro