Magda Vasiliu, anunț despre starea de sănătate a băiețelului său diagnosticat cu cancer

Magda Vasiliu a împlinit un an de zile de când se află la Roma cu băiețelul său, Vlad, în vârstă de doar 9 ani, pentru a-l trata de cancer. Fosta prezentatoare a știrilor de la Prima TV a transmis recent că boala micuțului său este în remisie, iar acum a făcut un nou anunț important pe rețelele de socializare.

Magda Vasiliu a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la tratarea cumplitului diagnostic și, totodată, a dat noi detalii despre starea de sănătate a micuțului său: “Astăzi se împlinește un an de cand am ajuns la Roma. Un an în care am sperat, am suferit, am invatat, am plans, m-am bucurat și am aflat ce înseamnă cu adevărat cancerul. Un an de chimioterapie, o interventie chirurgicala, aplazie, analize săptămanale, investigatii amanuntite, reevaluari facute ca la carte. Grație unor medici de un profesionalism incredibil precum Ida Russo GM Milano, Aurora Castellano, Deborah Di Pasquale, Marco Giordano, dar si multumita unor asistente care i-au venit mereu in intampinare lui Vlad , astazi, copilul meu este in remisie totala, completa.”, – a scris Magda Vasiliu pe pagina sa de Facebook. Am văzut ce înseamna un spital dedicat cu adevarat copiilor, am vazut cum trebuie sa fie ingrijiti cu adevarat copiii oncologici, am învatat să am incredere până în panzele albe în deciziile medicilor și în priceperea si indemanarea asistentelor. Nu pot decât să le mulțumesc la nesfârșit din tot sufletul meu . Cuvintele, evident, nu vor putea niciodată exprima recunoștința mea toată. Iar fără Cosmin Stoian, soțul meu și fără mama lui, o doamnă și o mamă în adevăratul sens al cuvântului, toată calea parcursă de Vlad ar fi fost una anevoioasă, dacă nu chiar imposibilă. Nu-mi doresc decât ca într o zi, copiii români să nu mai fie nevoiți să plece în țări străine pentru a avea o șansă la viață…”, – a concluzionat Magda Vasiliu.

