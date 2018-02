Liviu Vârciu, surprins sărutându-se cu o altă femeie

Liviu Vârciu este o persoană veselă, nonconformistă și glumeață, uneori, am putea spune, chiar prea glumeață. Ca dovadă, artistul a fost surprins sărutând pe gură o blondă chiar la el în casă și, dacă ne așteptam să calce strâmb, iată că nici pe departe nu aceasta a fost explicația artistului.

Liviu Vârciu are o relație cu Anda Călin, cea care i-a dăruit a doua fetiță, însă acest lucru nu-l împiedică să facă glume nesăbuite. Fostul prezentator TV a fost prins sărutând-o cu foc pe Roxana Niculae, colega sa de trust și asistenta de la emisiunea „Star Matinal de weekend”.

„Eram cu mai mulţi din echipa Te Cunosc de Undeva la mine acasă. Oamenii au plecat pe rând. Normal, i-am condus pe toţi. Ca aşa m-a făcut pe mine mama politicos. Data viitoare nu mai conduc pe nimeni. Bun! Şi am condus pe toţi. Pe rând. Am condus-o şi pe Roxana. Cum era şi normal. Ea a plecat singură. Am condus-o doar eu. Logic, nu? Da, am pupat-o pe gură! Dar eu aşa sunt! Le mai pup şi pe gură! NU înseamnă că am nopţi nebune cu ele! Nu! Pur şi simplu am pupat-o pe gura de la revedere. Acum pe bune. Cine nu ar pupa-o? Eu sunt cu Anda! Pentru noi, fetiţa noastră este prioritate. Ea şi Carmina. Ele sunt minunile mele” , a declarat Liviu Vârciu, în stilul său caracteristic, pentru spynews.ro.

Roxana Niculae a fost dansatoare în emisiunea Cronica Cârcotașilor și a făcut parte din echipa de dans a Andrei și Andreei Bănică.

