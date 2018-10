Lady Gaga s-a logodit. Cine este viitorul său soț

Lady Gaga a confirmat logodna în cadrul evenimentului Women In Hollywood din Beverly Hills, găzduit de Revista Elle. Când a fost invitată de Jennifer Lopez pe scenă, cântăreața a ținut un discurs emoționant, în care a vorbit despre abuzurile pe care le-a suferit și momentele grele prin care a trecut, conform Daily Mail.

„După ce am fost agresată când aveam 19 ani, m-am schimbat pentru totdeauna. O parte din mine s-a închis timp de mulți ani. N-am spus nimănui. M-am ascuns și de mine însămi. Chiar dacă am simțit rușine, astăzi sunt în fața voastră” a mărturisit cântăreața.

Lady Gaga a adăugat că mai are încă momente în care se simte rușinată de ce i s-a întâmplat sau momente în care crede că a fost vina ei. De asemenea, cântăreața a mai spus că le-a dezvăluit unor oameni influenți din industrie prin ce a trecut, dar nimeni nu a ajutat-o. „S-au ascuns pentru că le era frică să nu își piardă puterea” a completat ea.

Pentru a reuși să depășească momentele dificile, a apelat la ajutor specializat și azi consideră că este suficient de norocoasă pentru că are resursele necesare să își poarte singură de grijă.

Vedeta din „The Star Is Born” (O stea s-a născut) a explicat și motivul pentru care a ales un costum, format din pantaloni și sacou, în loc de rochie. A fost o declarație de depășire a adversității dintre bărbați și femei.

Lady Gaga s-a logodit cu un bărbat mult mai mare decât ea

În timpul discursului, Lady Gaga i-a mulțumit lui Christian Carino (49), numindu-l „logodnicul meu”. Bărbatul, unul dintre cei mai influenți agenți de la Hollywood, este cu 17 ani mai mare decât viitoarea lui soție și are o fiică dintr-o relație anterioară.

„Când m-am îndreptat către culise, Christian era acolo, lângă trepte, ca să se asigure că sunt bine. Cea mai bună parte din a fi îndrăgostit de cineva este ca acea persoană să fie acolo să te prindă, dacă riști să cazi”, spunea vedeta anul trecut.

Zvonurile că americanca a spus „DA” au început încă din noiembrie anul trecut, când pe mâna ei a apărut un inel de logodnă cu diamante și alte pietre prețioase, nelipsit de atunci la orice eveniment public. Bijuteria ar fi costat între 300.000 de dolari și 400.000 de dolari.

Lady Gaga a mai fost logodită cu actorul Taylor Kinney, de care s-a despărțit în anul 2016, după o relație de cinci ani.

„Eu şi Taylor am crezut întotdeauna că suntem suflete pereche. La fel ca orice cuplu, am avut urcuşuri şi coborâşuri, iar acum am decis să ne despărţim” mărturisea artista la acel moment.

Lady Gaga este câșigătoarea a șase premii Grammy, 55 de premii MTV (cele mai multe din istoria muzicii) și a unui premiu Golden Globe pentru „Cea mai bună actriță într-o producție limitată”, pentru rolul din „American Horror Story: Hotel”.

În 2015 a fost numită Femeia Anului de câtre Revista Billboard, iar în 2016 a fost nominalizată la Premiile Oscar, pentru „Cea mai bună coloană sonoră”, cu melodia „Til It Happens To You” din documentarul „The Hunting Ground”.

Artista are milioane de fani în întreaga lume, iar albumele ei au fost vândute în milioane de copii la nivel mondial.În 2011, presa internațională scria că este prima artistă din lume cu vânzări online de peste 20 de milioane de unităţi.

