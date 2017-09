Iuliana Tudor, majorat la TVR

Iuliana Tudor împlineşte azi 18 ani de când a făcut a apărut prima dată pe ecranul televizoarelor, la TVR.

Pe 13 septembrie 1999, Iuliana Tudor intra în casele oamenilor prin intermediul micilor ecrane, cu emisiunea „La telefon, muzica populară“, având-o ca producător pe Elise Stan. „Mă simt ca în prima zi şi ce este, cred, cel mai important, n-am pierdut entuziasmul de atunci“, îşi aminteşte Iuliana Tudor. „Fac povestea aceasta numită televiziune cu aceeaşi bucurie, cu aceeaşi plăcere, mă dăruiesc total pentru că ştiu că, prin ceea ce facem în redacţie şi în platou, împlinim oameni, oferim bucurie şi emoţie. The show must go on!”, a mai adăugat vedeta.

În perioada 2001-2006, Iuliana Tudor a prezentat emisiunea „Nu uita ca eşti român” (TVRi), iar până în 2007 a fost moderator şi redactor al proiectului „O vedetă… populară” (TVR 1). Din 2007 a început să prezinte „O dată-n viaţă” – TVR1, programul numărul unu al televiziunii publice. Anul acesta, Iuliana va prezenta o nouă emisiune la Televiziunea Română, un talent-show care va debuta în această toamnă.

Urmărește și – Florin Busuioc ar vrea să-l reînvie pe Vlad Țepeș

Urmărește și – Loredana: „Celebritatea nu e atât de bună pe cât pare“