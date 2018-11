Iulia Albu susține că Lidia Buble o copiază pe Delia

Iulia Albu nu scapă nicio vedetă, iar ochiul său critic analizează ținutele acestora până la cele mai subtile detalii, iar acum a venit rândul Lidiei Buble să intre sub lupă și să-și asume comentariile acide și răutăcioase ale Domniței de Alba: „Lidia Buble continuă seria aparițiilor ‘Delia wanna be’.

Ei, nu că ar fi pus Delia coadă la mătură, dar totuși nici nu putem să ne prefacem că nu vedem așa-zisele asemănări izbitoare. Firește că subtilitatea acestui look este vecină unei apoplexii, dar iarăși despre asta nu voi discuta acum, ci despre faptul că Lidia Buble are totuși un look echilibrat. Nu, imprimeul tip tartan NU are nicio legătură cu punk-ul decât într-un anumit context, el fiind prin excelență de inspirație scoțiană, astfel încât nu era absolut necesar sa văd acei bocanci în această compoziție. Dar nici nu mă deranjează. Ar fi totuși momentul că Lidia să înceapă să-și construiască o identitate stilistică proprie. Dacă poate.”, – a comentat Iulia Albu pe blogul personal.

Lidia Buble a ignorat criticile Iuliei Albu, însă dacă ar răspunde, cu siguranță, iubita lui Răzvan Simion ar face haz de necaz și ar aborda cu autoironie situația, așa cum deja ne-a obișnuit să o facă în astfel de cazuri.

Citește și – Dana Rogoz, dezvăluiri incendiare din viața intimă

Citește și – Dan Bittman, dezvăluiri de ultimă oră despre femeia care-i este alături de 20 de ani

Sursă foto: Instagram