Geci cu puf 2017-2018: top 5 cele mai ravnite de fashioniste

Adoram acele trenduri care au utilitate si te fac sa te simti…ca in puf! De aceea sezonul acesta suntem cuceriti de noul trend al sezonului de toamna-iarna 2017-2018: gecile cu puf. Descopera-le pe cele mai ravnite de fashioniste!

Mare ne-a fost surpriza (sau nu) sa vedem geaca cu puf devenind unul dintre cele mai mari trenduri ale sezonului de toamna-iarna 2017-2018. Cum se poate ca o piesa atat de utilitara si familiara sa intre dintr-o data in zona de trebuie-sa-o-am? Nu ma intelegeti gresit, nu spun ca nu imi place – cand moda si functionalitatea se intalnesc, sunt cucerita definitiv. Sneakersi si pantofi Oxford? Sigur ca da. Athleisure? Ador asta. Deci…geaca cu puf? Normal, de ce nu!?

Secretul ca sa obtii un outfit super trendy este sa faci un refresh modului in care obisnuiai sa porti geaca cu puf! Renunta la clasica geaca neagra cu puf si opteaza pentru culori noi, volume noi sau lungimi noi! Poart-o lasata pe umeri, daca vremea permite, sau descheiata, impreuna cu un pulover calduros pe gat, care sa iti permita sa nu fi nevoita sa tragi fermoarul pana la gat. Daca vrei sa iti pastrezi feminitatea, poarta geaca cu puf maxi cu o centura, pentru definirea taliei. Combinatiile neasteptate, precum cea dintre piese sporty, asa cum sunt gecile cu puf si piese feminine, ca o rochie inflorata sau o fusta plisata, sunt foarte cool in ultima vreme! Dar, asta nu inseamna ca geaca cu puf nu va arata la fel de bine si in combinatie cu o pereche de jeansi evazati sau pantaloni culottes! Acum ca stii cum sa le porti, iata care sunt top 5 tendinte:

Nuante metalice

Rosu-statement

Extra volum

Animal-print

Nude & maxi

