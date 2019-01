Gabriela Cristea va naște prematur. Care este motivul

Gabriela Cristea este însărcinată în 7 luni și va aduce pe lume o fetiță. Prezentatoarea de televiziune a fost invitată la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1, unde a oferit detalii despre sarcina sa: „Eu nasc în martie, pe undeva pe la jumătate… Eu va trebui să nasc mai repede pentru că n-am doi ani între cezariene, cu două-trei săptămâni mai devreme” – a dezvăluit Gabriela Cristea care, totodată, a vorbit și despre problemele pe care le-a avut din cauza unei laringite: „Singurul lucru care pe mine m-a salvat a fost că am făcut aerosoli cu ser fiziologic… Într-o noapte, când nu puteam să respir, Tavi s-a ridicat și mi-a zis să mă duc să beau o țuică și să vin înapoi… Eu am crezut că o să mă țină și pe mine două zile, dar nu! A fost virală treaba și inițial a avut-o Victoria, dar o formă ușoară. După care Tavi a făcut o formă, dar nu la fel cum am avut-o eu. Lui i-a trecut în câteva zile”, – a mai adăugat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, în vârstă de 44 de ani, este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, 39 de ani, și au împreună o fetiță pe nume Bella Victoria Margot, în vârstă de aproape doi ani. Înainte, Gabriela Cristea a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader.

Sursă foto: Instagram