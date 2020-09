Răzvan Simion, fotografiat în compania unei brunete, într-un hotel din Istanbul

În urmă cu doar câteva zile, pe terasa unui hotel de lux din Turcia, Răzvan Simion a fost fotografiat în compania unei misterioase brunete. Imaginile, trimise de către o persoană anonimă site-ului Libertatea, dovedesc că Răzvan a trecut deja peste despărțirea de Lidia Buble, relaxându-se alături de o altă femeie.

”Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost mesajul prin care Răzvan Simion anunța despărțirea de Lidia Buble, la începutul lunii iunie.

Două luni mai târziu, Răzvan a plecat în vacanță cu altă femeie. Contactat de reporterii Libertatea, Răzvan Simion a fost surprins să afle că a fost fotografiat cu noua sa cucerire.

„La început, nu a vrut să facă nicio declarație, ezitând să ofere detalii, ba chiar a încercat să lase impresia că nu-și mai aduce aminte unde se afla pe 29 august, data la care au fost făcute fotografiile. Ulterior, a încercat să sugereze că e posibil ca femeia din imagini să fie fiica lui. Chiar dacă Ianca Simion este deja adolescentă și ar putea fi confundată cu o potențială iubită a tatălui ei, de această dată, nu Ianca este tânăra din fotografii„, scrie Libertatea.

